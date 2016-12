BORSE EUROPA - Positive con finanziari, balzano banche greche

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.850,49 +0,79% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.077,12 +0,66% 1.045,76 Stoxx banche 222,38 +1,87% 221,27 Stoxx oil&gas 337,64 +0,23% 330,54 Stoxx tech 210,58 +0,84% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 30 aprile (Reuters) - Dopo un avvio negativo, le piazze europee passano in positivo grazie al recupero dei bancari, in calo nelle prime battute, sull'ottimismo per il varo a breve del pacchetto di aiuti per la Grecia.

Le scommesse sull'attivazione del meccanismo internazionale di sostegno della Grecia spingono al rialzo i titoli bancari del paese con l'indice del settore che balza di oltre il 7%. La Grecia è pronta a varare una forte correzione sui conti come condizione chiesta per gli aiuti internazionali mentre stamani il presidente della Commissione europea Barroso ha affermato che l'intervento partirà tra pochi giorni, aggiungendo che il salvataggio di Atene impedirà il contagio della crisi verso altre economie della zona euro.

Intorno alle 10,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,66%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,39%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,87% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,34%.

Tra i titoli in evidenza:

* In controtedenza con il settore, BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) cede oltre il 3% dopo l'annuncio dei risultati trimestrali che JP Morgan giudica deludenti, in particolare per quanto riguarda Barclays Capital. Rialzi tra il 2% e il 2,9% invece per Standard Chartered (STAN.L: Quotazione), Lloyds (LLOY.L: Quotazione), Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione)

* TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) è in ribasso dell'1,5% dopo i risultati del primo trimestre. La compagnia petrolifera francese ha registrato un rialzo dell'utile netto 'adjusted' del 9% sullo stesso periodo del 2009, in linea con le attese degli analisti ma che delude se confrontato con le performance delle altre major che in gran parte hanno battuto le previsioni.

* Il produttore di mezzi pesanti MAN (MANG.DE: Quotazione), tra i migliori dell'indice delle blue chip tedesco, sale del 3,3% dopo la promozione a "buy" di Deutsche Bank in seguito ai risultati del trimestre. Il gruppo ha detto che la sua principale controllata europea MAN Nutzfahrzeuge può ritornare all'utile nel secondo trimestre.

* MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) balza del 2,9% dopo avere detto ieri che le vendite del primo trimestre sono cresciute e confermato le attese sul raggiungimento dell'obiettivo di un free cash flow positivo nell'anno. Natixis ha alzato il target a "buy" da "add".