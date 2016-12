BORSE EUROPA - Indici in rialzo su Fed, frena timore Grecia

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.794,26 +0,21% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.059,14 +0,21% 1.045,76 Stoxx banche 214,65 +0,57% 221,27 Stoxx oil&gas 339,84 +0,05% 330,54 Stoxx tech 207,89 +0,18% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 aprile (Reuters) - Le piazze europee avanzano timidamente, sostenute dalla Fed che ieri ha delineato un quadro più ottimistico per l'economia e l'occupazione Usa ma ancora suscettibili alla questione della Grecia e del debito sovrano della zona euro.

A sostenere le piazze sono soprattutto i titoli legati alla filiera alimentare , in rialzo dell'1,58%, e al settore finanziario , su dello 0,59%, in particolare di quelle greche con il sottoindice di Atene su del 5,7%.

Intorno alle 9,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,21%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,29%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,27% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,25%.

Tra i titoli in evidenza:

* La produttrice e distributrice di vino PERNOD RICARD (PERP.PA: Quotazione) avanza di oltre il 3% dopo che il gruppo ha rivisto al rialzo il target sui profitti per l'anno intero e le vendite per il terzo trimestre dovute soprattutto ai mercati di Usa e Russia.

* Bene anche il gruppo UNILEVER (ULVR.L: Quotazione), titolare di brand come Algida o Axe, che avanza del 3,2%, dopo i buoni risultati del primo trimestre con le vendite in rialzo del 4,1% e l'utile per azione a 0,34 euro a fronte di attese di 0,32, specificando che le vendite sono state particolarmente buone nei mercati emergenti.

* L'assicuratrice tedesca MUNICH RE (MUVGn.DE: Quotazione) perde oltre il 4,7%. Ieri la società ha annunciato di essere riuscita a chiudere il primo trimestre in utile, ma che l'impatto sui suoi conti delle catastrofi naturali è triplicato a 700 milioni di euro, 500 dei quali dovuti al terremoto in Cile.

* Male anche ACELOR MITTAL (ISPA.AS: Quotazione) che perde il 3,3%. Il colosso dell'acciaio ha detto gli utili dell'attività core non sono stati all'altezza delle attese, ma di aspettarsi comunque una ripresa nel secondo trimestre grazie a domanda e prezzi in crescita.

* BSKYB BSY.L sale del 5,7% dopo aver annunciato che nel terzo trimestre riuscirà ad avere 62.000 nuovi abbonamenti. La performance ha permesso al gruppo di alzare i ricavi dei primi nove mesi dell'anno su dell'11% a 4,38 miliardi di sterline da attese di 4,37 miliardi.

* FIBERWEB FWEB.L avanza del 4,6% circa. La produttrice di tessuti avanzati ha detto di aver iniziato l'anno meglio delle attese con utili che superano le aspettative.

* STANELCO SEO.L, produttrice di imballaggi biodegradabili, perde il 6,3% dopo aver annunciato un aumento di capitale da 3,5 miloni di sterline.