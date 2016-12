BORSE EUROPA - Indici sopra i minimi dopo commenti su Grecia

indici chiusura

alle 16,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.799,17 -1,40% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.059,91 -0,87% 1.045,76 Stoxx banche 214,60 -0,67% 221,27 Stoxx oil&gas 340,46 +0,56% 330,54 Stoxx tech 208,31 -1,50% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 aprile (Reuters) - Le piazze europee sono sempre negative, ma sopra i minimi, dopo che un parlamentare tedesco ha detto che il pacchetto di aiuti alla Grecia sarà aumentato.

Juergen Trittin, leader dei Verdi all'opposizione in Germania, ha riferito he il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Domenique Strauss-Khan ha detto che il pacchetto Ue-Fmi sarà intorno a 100-120 miliardi di euro nei tre anni. Lo stesso Strauss Kahn ha però anticipato che al momento non ci sono ciofre da rivelare. Il pacchetto iniziale era intorno ai 35 miliardi per quest'anno.

I titoli del settore finanziario sono tra i più colpiti, perdendo il 3,17%, assieme al settore automobilistico giù del 2,6%.

Intorno alle 16,20 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,87%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE è invariato, il Dax tedesco .GDAXI arretra dello 0,98% e il Cac 40 francese .FCHI l'1,21%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore bancario affonda. BANCO COMMERCIAL PORTUGUES (BCP.LS: Quotazione) perde circa il 3%. Tra le maggiori perdenti ci sono ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), ALLIED IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione), LOOYD'S (LLOY.L: Quotazione), DEXIA DEXI.BA, COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) e CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione).

* Male anche le auto con VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione), RENAULT (RENA.PA: Quotazione), VALEO (VLOF.PA: Quotazione) e PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione).

*Perde 3% SAP (SAPG.DE: Quotazione) nonostante un trimestre con risultati positivi e la conferma dell'outlook.

*ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) prosegue positivamente la giornata e sale di oltre 2% dopo la trimestrale in crescita.

* CANDOVER (CDI.L: Quotazione), private equity inglese, balza del 17,7% dopo aver detto ieri sera di aver ricevuto un contatto preliminare da parte di terzi interessati ad acquisire la società.

* La produttrice di turbine per l'eolico VESTAS (VWS.CO: Quotazione) perde il 3,8% dopo una trimestrale con una perdita operativa assolutamente inattespettata di 96 milioni di euro a fronte di un utile di un profitto di 76 milioni di euro dello stesso trimestre 2009.

* SSL INTERNATIONAL SSL.L arretra dell'1,5% circa dopo il downgrade di Deutsche Bank: la produttrice di preservativi e titolare del brand Durex, dice la banca, potrebbe non riuscire a mantenere un buon ritmo di innovazione e avere problemi in fatto di controlli di qualità.

* La società di giochi online 888 (888.L: Quotazione) scivola giù del 12% circa, dopo aver detto che i primi 25 giorni del secondo trimestre sono deludenti.