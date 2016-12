BORSE EUROPA - Indici negativi, timori Grecia colpiscono banche

indici chiusura

alle 16,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.894,28 -1,82% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.083,86 -1,74% 1.045,76 Stoxx banche 219,66 -2,87% 221,27 Stoxx oil&gas 343,67 -1,18% 330,54 Stoxx tech 213,90 -1,51% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 aprile (Reuters) - Le piazze europee si muovono in perdita dopo due sedute di rialzo, con l'incertezza relativa alla situazione greca che colpisce soprattutto il settore bancario.

Il timore che la Germania costituisca un ostacolo all'elargizione del prestito ad Atene e le preoccupazioni relative ai conti pubblici dei paesi periferici della zona euro hanno pesato sull'azionario.

"C'è molta preoccupazione sulla questione del debito (greco). I vacillamenti dell'Ue, dell'Fmi e la cancelliera Angela Merkel ha reso le persone estremamente nervose" dice David Buik, senior partner a BGC Partners.

Oltre alle banche, col comparto finanziario che perde il 2,4%, penalizzati anche i titoli legati alle materie prime , in calo di circa il 2,6 %.

Intorno alle 17,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,73%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dell'1,24%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,91% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,93%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore bancario arranca, con BANCO POPULAR (POP.MC: Quotazione) in calo di circa il 4%, BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) cede il 6,3%, DEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE è a -4,4%, BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) a -4,6%.

* LLOYD'S (LLOY.L: Quotazione) ha perduto i guadagni iniziali e cede lo 0,7%. Il calo ha annullato gli effetti dell'annuncio di oggi che riuscirà a tornare a fare profitti sia nel primo semestre sia nell'intero 2010.

* EDP RENOVAVEIS (EDPR.LS: Quotazione) riduce il rialzo della mattina e vede un guadagno del 2,7%. Socgen ha alzato il rating sulla produttrice portoghese di energia eolica a "hold" da "buy". Edp ieri ha concluso un accordo con la danese VESTAS (VWS.CO: Quotazione), la più grande produttrice al mondo di turbine, per l'acquisto di turbine da 1.500 MW di capacità, con un'opzione per ulteriori 600 MW. * ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), ACELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), XSTRATA (ISPA.AS: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) perdono tutte tra l'1,6% e il 3,3%.

* In controtendenza rispetto al settore delle materie prime è NORSK HYDRO (NHY.OL: Quotazione), che riduce il guadagno della mattina ma resta in rialzo dell'1,8% circa, grazie agli ottimi risultati del primo trimestre, con un Ebit oltre il doppio delle attese (688 milioni di corone a fronte di 294 milioni), dopo aver detto che la domanda di alluminio per l'anno in corso salirà del 12%.

* ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) sale dell'1,4%. JP Morgan, alla vigilia dei suoi risultati del primo trimestre, ha rialzato la sua valutazione sul titolo a "neutral" da "underweight".