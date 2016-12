BORSE EUROPA - Indici in rosso, tornano timori Grecia,giù banche

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.929,11 -0,61% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.095,10 -0,72% 1.045,76 Stoxx banche 223,28 -1,27% 221,27 Stoxx oil&gas 346,11 -0,50% 330,54 Stoxx tech 215,10 -0,92% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 aprile (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio negativo dopo due sessioni di guadagni, con la crisi greca che ha ripreso a fare da zavorra dopo che ieri il cancelliere Angel Merkel ha annunciato che sì, la Germania è disposta ad aiutare Atene, ma solo a patto di rigide misure di austerità.

"La situazione greca continua a pesare sui mercati, ma i timori di un contagio si stanno raffreddando. Le persone realizzano che non è una questione tanto di 'se' ma di 'quando' il paese riceverà gli aiuti", ha detto Sebastian Barthelemi, a capo del credit research per Louis Capital Markets.

I titoli legati alle materie prime sono tra i peggiori, in calo di circa il 2%. Male anche il settore finanziario che perde l'1,3%.

Intorno alle 9,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,72%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,46%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,24% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,65%.

Tra i titoli in evidenza:

* EDP RENOVAVEIS (EDPR.LS: Quotazione) avanza di oltre il 4%. Socgen ha alzato il rating sulla produttrice portoghese di energia eolica a "hold" da "buy". Edp ieri ha concluso un accordo con la danese VESTAS (VWS.CO: Quotazione), la più grande produttrice al mondo di turbine, per l'acquisto di turbine da 1.500 MW di capacità, con un'opzione per ulteriori 600 MW. * ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), ACELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), XSTRATA (ISPA.AS: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) perdono tutte tra l'1% e il 2%.

* In controtendenza rispetto al settore delle materie prime è NORSK HYDRO (NHY.OL: Quotazione), in rialzo del 3% circa, grazie agli ottimi risultati del primo trimestre, con un Ebit oltre il doppio delle attese (688 milioni di corone a fronte di 294 milioni), dopo aver detto che la domanda di alluminio per l'anno in corso salirà del 12%.

* La produttrice di chip ARM HOLDINGS ARM.L sale di oltre il 2%, dopo aver riportato un aumento del 57% negli utili del primo trimestre grazie al boom degli iPhone, che contengono diversi chip da lei prodotti.

* Il settore bancario arranca, con BANCO POPULAR (POP.MC: Quotazione) in calo di oltre il 4%, BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione), SEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE, BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione), in calo tutte tra l'1,8% e il 2,3%.

* LLOYD'S (LLOY.L: Quotazione) al contrario avanza dell'1,8%. Oggi ha annunciato di riuscire a tornare a fare profitti sia nel primo semestre sia nell'intero 2010.

* ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) sale dello 0,8%. JP Morgan, alla vigilia dei suoi risultati del primo trimestre, ha rialzato la sua valutazione sul titolo a "neutral" da "underweight", aspettandosi risultati superiori alle attese.