BORSE EUROPA - Banche sostengono indici, focus resta su Grecia

indici chiusura

alle 16,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.941,17 +0,79% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.103,14 +1,00% 1.045,76 Stoxx banche 225,59 +1,18% 221,27 Stoxx oil&gas 349,87 +0,90% 330,54 Stoxx tech 216,84 +0,16% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 aprile (Reuters) - Le borse europee mantengono buona parte del rialzo mostrato in mattinata, sollecitate dai buoni dati macro Usa e dai guadagni delle banche dopo che la Grecia ha cercato di rassicurare gli investitori che gli aiuti arriveranno in tempo perché il paese non vada in default.

Ieri Atene ha detto infatti che gli aiuti da parte di Ue ed Fmi arriveranno in tempo per evitare quello che sarebbe il primo default del debito sovrano di un paese della zona euro, sebbene ci siano crescenti segnali che possa non bastare il pacchetto di aiuti da 45 miliardi di euro.

L'incertezza relativa alla Grecia ha spinto lo spread fra i tassi dei decennali di riferimento greco e tedesco al massimo dal febbraio 1998.

"(La Grecia) ha rassicurato il mercato che il rischio di un default è molto meno probabile di quanto ritenuto la settimana passata... ma c'è ancora un elemento di dubbio e questo è il motivo per cui il mercato è volatile" ha detto Joshua Raymond, market strategist di City Index.

I settori che spingono gli indici sono quelli legati al comparto bancario , su dell'1,25%, e alle materie prime , in rialzo del 2,7%.

Intorno alle 10,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l'1,1%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,78%, il Dax tedesco .GDAXI dell'1,16% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,13%.

Tra i titoli in evidenza:

* BALCLAYS (BARC.L: Quotazione) mantiene e amplia i guadagni della mattina con un guadagno del 3,1%. Così BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) in rialzo del 2,6%, mentre altri bancari riducono il prcedente rialzo come BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione), BBVA (BBVA.MC: Quotazione), LLOYD'S (LLOY.L: Quotazione) che guadagnano fra lo 0,8% e il 2%. Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) e Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) salgono di circa l'1,5% e HSBC (HSBA.L: Quotazione) dello 0,8%

* BANK OF IRELAND (BKIR.L: Quotazione) riduce invece il calo a 3,2% colpita dal lancio di un aumento di capitale.

* Nel segno della tonicità anche gli energetici, con BP (BP.L: Quotazione), BG BG.L, TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) ed ENI (ENI.MI: Quotazione) che mostrano un rialzo compreso fra 0,3% e 1,8%.

* Fra i minerari, MINERS ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) salgono fra 1,5% e 3,2%.

* Il conglomerato industriale SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione) sale di circa il 4% dopo che una rivista tedesca, citando fonti, ha detto che la società dovrebbe rialzare le sue stime di utili e mettere a segno guadagni record nel periodo 2009-2010.

* CHLORIDE GROUP CHLD.L mantiene il consistente rialzo di oltre il 40%. La società che si occupa di protezione dell'energia ha ricevuto un'offerta da 723 milioni di sterline da parte di Emerson Electric (EMR.N: Quotazione), che con questo acquisto intende rafforzarsi in Europa.

* La francese Air Liquide (AIR.PA: Quotazione) sale dell'1,7% dopo aver riportato vendite trimestrali in rialzo.

* Riduce il calo ma resta in negativo UCB (UCB.BR: Quotazione) che perde quasi il 3,1%. La società farmaceutica è ai suoi minimi da 11 settimane dopo aver annunciato che la commercializzazione del suo Neupro, medicinale per il morbo di Parkinson, potrebbe slittare di due anni.

* Amplia la scivolata invece BSkyB BSY.L che perde il 2,4% dopo che Jefferies ha tagliato il rating a "hold" da "buy" perché i dati societari del primo trimestre, attesi per giovedì, potrebbero essere deludenti.

* Annulla il rialzo della mattina e passa in perdita REGAL PETROLEUM (RPT.L: Quotazione), in calo del 4,7%.

* La produttrice di cellulari ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione) perde circa l'1,4%.