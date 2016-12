BORSE EUROPA - Indici positivi, bene costruzioni e farmaceutiche

indici chiusura

alle 16,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.923,96 +0,91% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.093,61 +0,90% 1.045,76 Stoxx banche 223,15 +0,61% 221,27 Stoxx oil&gas 346,90 +0,55% 330,54 Stoxx tech 216,21 +1,43% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 aprile (Reuters) - Le borse europee continuano a viaggiare in territorio positivo nel pomeriggio, nonostante l'andamento poco mosso di Wall Street.

Particolarmente brillante è l'andamento del sottoindice legato a materie prime e costruzioni , che avanza del 3%, e da quello delle aziende farmaceutiche , in rialzo del 2,5%.

I titoli del settore finanziario riescono a mantenersi in territorio positivo, nonostante le banche greche abbiano azzerato i loro guadagni della giornata, dopo aver guadagnato fino al 7% dopo la richiesta del premier George Papandreou di attivare il meccanismo di aiuti Ue/Fmi.

"Sembra che il processo di erogazione dei fondi non sarà automatico e che gli aiuti saranno accompagnati da misure economiche che renderanno più profonda la recessione", ha detto Manos Hatzidakis, analista per Pegasus Securities, per spiegare il ritracciamento.

Intorno alle 16,40 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,90%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dell'1,14%, il Dax tedesco .GDAXI dell'1,6% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,87%.

Tra i titoli in evidenza:

* SAINT GOBAIN (SGOB.PA: Quotazione) avanza di oltre il 6%. La società francese che produce materiali da costruzione ha presentato una trimestrale superiore alle attese, con le vendite in calo di solo lo 0,5% a fronte di attese di un -2,4%. La sua concorrente irlandese CRH (CRH.I: Quotazione) avanza del 6,3% circa.

* HEIDELBERGCEMENT (HEIG.DE: Quotazione) realizza il 4,8%, dopo un articolo del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung che riferisce che la produttrice di cemento potrebbe entrare nell'indice delle blue-chip tedesche.

* DEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE avanza di quasi il 7%, a seguito di osservazioni di trader che riferiscono che DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione), in calo di circa lo 0,20%, sta pensando a un aumento di capitale per acquisirla. DB controlla quasi il 30% di Postbank.

* ORIFLAME ORIsdb.ST avanza di oltre il 4,5%, recuperando circa un terzo delle perdite delle ultime due sessioni a causa di una deludente trimestrale. Secondo Nordea comunque la società di retail beneficierà degli stretti contatti con la Russia.

* La caduta in borsa di NOKIA NOK1V.HE, che ora scende dell'1,65%, sta rallentando. Dopo il taglio delle prospettive di utile per la divisione core dei telefonini per le persistenti difficoltà incontrate nella fascia più alta del mercato, è arrivata a perdere ieri il 15% circa.

* Il settore farmaceutico viene trascinato al rialzo da AKZO NOBEL (AKZO.AS: Quotazione) e da UMICORE (UMI.BR: Quotazione), che salgono entrambe oltre il 5%. BAYER (BAYGn.DE: Quotazione) guadagna il 3,6%. Giovedì 29 aprile presenterà i suoi risultati trimestrali, con gli analisti che promuovono il settore in generale e, nel caso specifico, vedono l'Ebitda in rialzo fino al 15%.