BORSE EUROPA - Indici in rialzo, brilla Volvo

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.625,82 +0,34% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.090,10 +0,58% 1.045,76 Stoxx banche 222,56 +0,34% 221,27 Stoxx oil&gas 346,03 +0,30% 330,54 Stoxx tech 214,74 +0,74% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 aprile (Reuters) - Le borse europee si muovono al rialzo, dopo un'avvio incerto, trainate dal comparto minerario e da quello auto, che beneficia dei buoni risultati di Volvo.

Persiste invece la debolezza dei titoli bancari, sulle rinnovate proccupazioni per i debiti della Grecia.

Ieri infatti Eurostat ha rivisto al rialzo il deficit di bilancio ellenico del 2009 e Moody's ha tagliato il rating sovrano del paese.

Intorno alle 10,30 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,58%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza del 0,53%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,77% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,29%.

Tra i titoli in evidenza:

* VOLVO (VOLVb.ST: Quotazione), il secondo produttore di mezzi pesanti del mondo, sale di oltre il 10% dopo la diffusione dei risultati trimestrali. Il gruppo ha registrato un utile operativo sopra le attese, a di 2,8 miliardi di corone (389 milioni di dollari) da una perdita di 4,5 miliardi lo scorso anno.

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) sale di quasi il 4,5% sulla scia di Volvo, in cui la casa automobilistica francese detiene una partecipazione del 20,7%.

* ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione), dopo un'apertura negativa, sale del 4,4%, nonostante gli utili del primo trimestre siano risultati inferiori alle attese. Le vendite sono calate del 9% su anno, allo stesso ritmo di Nokia Siemens Networks.

* DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) è in calo sulle voci di un possibile aumento di capitale per finanziare l'acquisizione di Deutsche Postbank DPBGn.DE, che invece guadagna quasi il 5%. Deutsche Bank controlla circa il 30% di Postbank e, dopo l'accordo siglato nel 2009, ha la possibilità di acquistare anche il resto delle azioni. Entrambe le società non hanno commentato le indiscrezioni.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) guadagna circa il 2% dopo che Barclays Capital ha detto di preferirla a Lloyds Banking Group (LLOY.L: Quotazione) e ha alzato rating e target price.

* L'OREAL (OREP.PA: Quotazione) in rialzo dopo aver annunciato che le vendite del primo trimestre sono risultate migliori delle attese.

* VALEO (VLOF.PA: Quotazione) sale di circa l'1,4% dopo i dati trimestrali.

* SAINT GOBAIN (SGOB.PA: Quotazione) sale del 4,6% dopo i risultati del prmio trimestre, che hanno mostrato vendite in calo dello 0,5% ma migliori delle attese.

* L'operatore satellitare SES (SESFd.PA: Quotazione) cede quasi il 4,7% dopo aver presentato risultati trimestrali sotto le attese e tagliato le previsioni di crescita per il 2010.