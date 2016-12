BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo nonostante timori Grecia

indici chiusura

alle 9,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.950,80 +0,11% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.097,55 +0,13% 1.045,76 Stoxx banche 226,17 +0,05% 221,27 Stoxx oil&gas 349,26 +0,01% 330,54 Stoxx tech 221,57 +0,09% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 aprile (Reuters) - Le borse europee hanno aperto la sessione in territorio positivo, dopo il calo della sessione di ieri, senza però particolare slancio a causa dei persistenti timori sullo stato del debito greco.

Poco brillante l'andamento dei titoli legati all'industria pesante , in calo dello 0,6% circa, mentre il settore alimentare avanza di circa l'1% trascinato dai risultati del colosso svizzero Nestle.

Intorno alle 9,45 italiane l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,13%. L'inglese Ftse 100 .FTSE avanza dello 0,15%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,18%, e il francese Cac 40 .FCHI delo 0,14%.

"Non ci aspettiamo alcun sostanziale movimento verso l'alto e vediamo dei rischi verso il basso", ha detto Tammo Greetfeld, equity strategist per Unicredit.

"La situazione in Grecia continua a essere preoccupante e il mercato dei titoli di Stato non è convinto che i tentativi di salvataggio siano un affare sistemato".

Tra i titoli in evidenza:

* CREDIT SUISSE CSGN.VX perde oltre il 3% dopo aver risultati sostanzialmente in linea con le attese.

* NESTLE NESN.VX avanza di quasi il 2%. Il colosso svizzero dell'alimentazione ha annunciato vendite in rialzo del 6,5% a fronte di attese del 5,1%, lasciando comunque invariato l'outlook sull'anno. UNILEVER (UNc.AS: Quotazione) di riflesso sale dell'1,4% circa.

* ABB ABB.VX crolla di oltre il 6%. La società specializzata in tecnologie di automazione, pur avendo superato le attese degli analisti, ha annunciato nel primo trimestre un calo degli ordini scesi a 8,067 miliardi di dollari.

* NEXANS (NEXS.PA: Quotazione) perde oltre il 5%. La produttrice di cavi francese ha annunciato che nel 2010 le vendite saranno in linea col 2009. Nel primo trimestre queste sono state in linea con lo stesso periodo 2009, per la prima volta dopo quattro trimestri consecutivi di calo.

* L'operatrice di telefonia belga MOBISTAR MSTAR.BR sale di circa il 2%, toccando il suo massimo degli ultimi 15 giorni a quota 47,58 euro, grazie a solidi risultati societari nel primo trimestre.

* Sul fronte delle rinnovabili SOLARWORLD SWG.DE, società tedesca specializzata nel solare avanza del 2,2% dopo che Jefferies ha alzato il rating a hold da underperform.