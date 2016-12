BORSE EUROPA - Indici negativi su cali banche, bene tech

indici chiusura

alle 16,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.961,99 -0,73% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.099,87 -0,33% 1.045,76 Stoxx banche 227,23 -0,98% 221,27 Stoxx oil&gas 350,61 -0,21% 330,54 Stoxx tech 222,64 +1,11% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 aprile (Reuters) - Le borse europee viaggiano in territorio negativo negli scambi pomeridiani risentendo del peso dei bancari sotto pressione per l'incertezza sui tempi e dettagli per il pacchetto di aiuti per la Grecia mentre sono partiti i colloqui con l'Fmi e la Ue sull'argomento.

I listini non riescono a trovare sostegno dalle buone prestazioni dei tecnologici sulla scia dei forti risultati annunciati da Apple (AAPL.O: Quotazione) così come dall'apertura positiva di Wall Street.

"Il mercato sembra molto stanco oggi. Abbiamo avuto una serie di buoni dati aziendali nelle ultime ventiquattro ore e il mercato insiste sulla vendita dei bancari e titoli minerari", commenta Manoj Ladwa, senior trader a ETX Capital.

Ulteriore pressione sui bancari arriva dai timori di nuove tasse per i coprire i costi di eventuali salvataggi mentre sul comparto permane il sentiment negativo derivante della vicenda Goldma Sachs.

Intorno alle 16,10 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende dello 0,33%. L'inglese Ftse 100 .FTSE perde lo 0,7%, il tedesco Dax .GDAXI arretra di un frazionale 0,084%, mentre il francese Cac 40 .FCHI cede lo 0,74%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche, Barclays (BARC.L: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) registrano calo tra l'1% e l'1,9%.

* Le società di chip ARM ARM.L e INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) balzano del 4% e del 4,4% rispettivamente sulle voci di mercato di possibili pretendenti di dimensioni più grandi e sui risultati di Apple. Infineon, secondo voci di trader, potrebbe essere al centro dell'interesse di Intel (INTC.O: Quotazione).

* Rialzi nel settore della distribuzione alimentare dopo che Goldman Sachs ha rivisto al rialzo il suo giudizio sul comparto europeo a "neutral" da "cautious". TESCO (TSCO.L: Quotazione), WM Morrison (MRW.L: Quotazione) J SAINSBURY (SBRY.L: Quotazione), METRO (MEOG.DE: Quotazione) sono in rialzo tra e tra lo 0,6% e l'1,6%

* LSE (LSE.L: Quotazione) (-2,3%) è tra i peggiori tra le blue chip londinesi dopo un annuncio ai clienti di alcune modifiche alla struttura delle tariffe che, secondo gli operatori, segnalerebbe la necessità della società di recuperare business.