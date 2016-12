BORSE EUROPA - Listini in calo con banche, compagnie aeree

indici chiusura

alle 9,55 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.943,02 -0,22% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.088,35 -0,63% 1.045,76 Stoxx banche 226,78 -0,88% 221,27 Stoxx oil&gas 342,67 -0,92% 330,54 Stoxx tech 215,95 +0,10% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 aprile (Reuters) - Apertura in calo sui mercati azionari con i titoli del settore bancario che estendono le perdite di venerdì per il caso Goldman e quelli delle compagnie aree in deciso ribasso per le persistenti restrizioni dei voli per i problemi causati dalla nube islandese.

"(Il ribasso del mercato) è una combinazione di Goldman, della cenere sparsa e anche di qualcuno in cerca di una scusa per dire che il mercato è andato troppo oltre, e troppo velocemente", ha detto Justin Urquhart-Stewart, direttore investimenti di Seven Investment Management in Londra.

L'indice Stoxx dei bancari è in ribasso dello 0,9% circa, mentre il paniere 'travel & leisure' è il peggiore tra gli indici settoriali Stoxx Europe 600 con un calo dell'1,5%.

Intorno alle 9,55 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,63%. Venerdì il paniere aveva perso l'1,5% dopo la notizia dell'indagine per frode da parte della Sec contro Goldman Sachs (GS.N: Quotazione)

Tra i singoli listini, il Ftse 100 londinese .FTSE perde lo 0,16%, il Dax di Francoforte .GDAXI lo 0,12%, il Cac 40 di Parigi .FCHI lo 0,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i bancari, BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Banco Santander (SAN.MC: Quotazione), Credit Suisse CSGN.VX, HSBC (HSBA.L: Quotazione) e UBS UBSN.VX segnano perdite tra lo 0,5% e il 2%

* BRITISH AIRWAYS BAY.L, LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione), IBERIA IBLA.MC, TUI TRAVEL TT.L, RYANAIR (RYA.I: Quotazione), AER LINGUS GROUP AERL.I, AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione), FINNAIR (FIA1S.HE: Quotazione), THOMAS COOK (TCG.L: Quotazione) e DART GROUP (DTG.L: Quotazione) sono in calo tra il 2,5% e il 9%. Secondo l'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) l'impatto economico dell'eruzione del vulcano sul trasporto aereo, sarà più grave di quello seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre.

* PHILIPS ELECTRONICS (PHG.AS: Quotazione) sale del 3,8% ai massimi dei 23 mesi beneficiando dell'annuncio sui conti del primo trimestre chiusi con un utile operativo sopra le attese più ottimistiche, sostenuto dalla divisione Lighting e da tagli dei costi.