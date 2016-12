BORSE EUROPA - Indici deboli dopo avvio Wall Street

indici chiusura

alle 16,15 var. 2009 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.995,84 -0,56% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.107,93 -0,39% 1.045,76 Stoxx banche 233,97 -0,53% 221,27 Stoxx oil&gas 349,73 -0,59% 330,54 Stoxx tech 217,99 -1,40% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 16 aprile (Reuters) - Le borse europee si mantengono in moderato ribasso dopo l'avvio debole di Wall Street.

Le trimestrali di General Electric (GE.N: Quotazione) e Bank of America (BAC.N: Quotazione) hanno fornito indicazioni positive, ma i titoli, a New York, sono in ribasso. Sull'umore degli investitori pesano i risultati deludenti di Google (GOOG.O: Quotazione).

Attorno alle 16,15 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,4% circa. Tra i singoli listini, il Ftse 100 londinese .FTSE perde lo 0,4% circa, il Dax di Francoforte .GDAXI lo 0,4% e il Cac 40 di Parigi .FCHI lo 0,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tonico il paniere dell'automotive , trascinato da VOLKSWAGEN (VOWG_p.DE: Quotazione): la casa tedesca sale di circa due punti percentuali dopo aver detto di essere ottimista, sebbene il 2010 sarà un anno difficile.

* Nel contesto di un settore bancario debole, spicca la corsa di ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), dopo che BofA Merrill Lynch ne ha alzato il target price, pronosticando che il titolo possa raddoppiare nei prossimi due anni.

* Pesanti le società minerarie . RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) cede circa due punti percentuali dopo che Ubs ne ha limato il target price.

* Segno più il comparto chimico , con RHODIA RHA.PA che corre grazie ad un'intervista dell'amministratore delegato, Jean-Pierre Clamadieu, che ha parlato di uscita dalla crisi.

* Costruzioni trascinate da LAFARGE LAFP.PA, brillante sulla voce che il gruppo francese anticiperà i risultati del primo trimestre.

* Poco mossi i farmaceutici , ma LONZA LONN.VX corre dopo che Credit Suisse's Private Banking Global Research l'ha inserita nella lista degli speculative buy.

* Male i tecnologici , con ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione) in rosso, sebbene Sony Ericsson, la joint venture nella telefonia mobile con Sony, abbia archiviato il primo trimestre in utile rispetto ad una previsione di perdita degli analisti.

* Tlc al palo, ma la norvegese TELENOR (TEL.OL: Quotazione) corre con l'approssimarsi di una risoluzione pacifica del conflitto giuridico con la russa Alfa.

SKF (SKFb.ST: Quotazione) guadagna il 7% circa dopo aver pubblicato risultati del primo trimestre sopra le attese.

* Negativi i titoli delle compagnie aeree , che risentono del blocco degli aeroporti a causa della nuvola di cenere prodotta da un'eruzione vulcanica in Islanda. AIR FRANCE (AIRF.PA: Quotazione), BRITISH AIRWAYS BAY.L e IBERIA IBLA.MC sono tutte in rosso. In calo anche le compagnie di servizi aeroportuali, come FRAPORT (FRAG.DE: Quotazione) e FERROVIAL FER1.MC.

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) brillante dopo aver registrato la prima crescita trimestrale nelle vendite (a parità di punti d'acquisto) degli ultimi 18 mesi e annunciato un buyback da 1,6 miliardi di euro.