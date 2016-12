BORSE EUROPA - Listini in calo, pesano minerari

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.005,29 -0,24% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.110,37 -0,17% 1.045,76 Stoxx banche 234,79 -0,17% 221,27 Stoxx oil&gas 350,11 -0,48% 330,54 Stoxx tech 219,54 -0,72% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 aprile (Reuters) - Le borse europee hanno aperto in calo, ritracciando dai massimi di quai 19 mesi toccati ieri, con gli investitori in attesa delle trimestrali di Bank of America (BAC.N: Quotazione) e General Electric (GE.N: Quotazione).

Negativi il comparto minerario e petrolifero, penalizzati dai deboli prezzi delle materie prime che risentono del rafforzamento del dollaro. Guadagnano i produttori di auto.

"Il mercato aveva registrato un forte rialzo e ora sta perdendo gas con i risultati di Google (GOOG.O: Quotazione) GOOGa.F, a mercato chiuso, che hanno deluso" spiega Bernard McAlinden, analista di NCB Stockbrokers, aggiungendo che "oggi l'attenzione è sui risultati di General Electric".

Intorno alle 10,15 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,17%. Tra i singoli listini, il Ftse 100 londinese .FTSE perde lo 0,2%, il Dax di Francoforte .GDAXI lo 0,18%, il Cac 40 di Parigi .FCHI lo 0,24%.

Tra i titoli in evidenza:

* SKF (SKFb.ST: Quotazione) guadagna oltre il 7% dopo aver pubblicato risultati del primo trimestre sopra le attese.

* GOOGLE (GOOG.O: Quotazione) GOOGa.F perde oltre il 4% sulla piazza di Francoforte sulla scia di risultati che non hanno convinto gli investitori, abituati a performance straordinarie. I conti del primo trimestre hanno mostrato un balzo del 23% dei ricavi, battendo le attese degli analisti.

* Sempre sulla piazza di Francoforte, ADVANCED MICRO DEVICES AMD.N (AMD.F: Quotazione) cede quasi il 4,5%, colpita dalle prese di profitto, dopo aver archiviato un primo trimestre con ricavi superiori alle previsioni degli analisti.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) guadagna oltre il 7%, dopo che BofA Merrill Lynch ha alzato il target price e previsto che il titolo potrebbe raddoppiare nei prossimi due anni.

* Negativi i titoli delle compagnie aeree, che risentono del blocco degli aeroporti a causa della nuvola di cenere prodotta da un'eruzione vulcanica in Islanda. AIR FRANCE (AIRF.PA: Quotazione) e BRITISH AIRWAYS BAY.L perdono oltre l'1,5%. LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) perde l'1,4% dopo che anche Francoforte ha annunciato la sospensione delle partenze. In calo anche le compagnie di servizi aeroportuali come FRAPORT (FRAG.DE: Quotazione) e FERROVIAL FER1.MC.

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) guadagna oltre il 3% dopo aver registrato la prima crescita trimestrale nelle vendite ( a parità di punti d'acquisto) degli ultimi 18 mesi e annunciato un buyback da 1,6 miliardi di euro.

* Nel proprio rapporto settimanale, Commerzbank vede favoriti i titoli ciclici.