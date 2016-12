BORSE EUROPA - Indici in rialzo con banche dopo lettera Grecia

indici chiusura

alle 16,50 var 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.019,54 +0,38% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.113,96 +0,78% 1.045,76 Stoxx banche 235,60 +1,48% 221,27 Stoxx oil&gas 352,12 +1,22% 330,54 Stoxx tech 221,32 +1,22% 184,35 ---------------------------------------------------------------- LONDRA, 15 aprile (Reuters) - Le piazze europee si mantengono in territorio positivo grazie al settore bancario, impermeabili all'apertura in territorio negativo della piazza di Wall Street per l'inatteso aumento di domande di disoccupazione dell'ultima settimana negli Stati Uniti.

Le banche greche si posizionano in testa all'indice , a seguito della lettera del ministro delle Finanze di Atene a Ue, Bce e Fmi per richiedere consultazioni economiche. La lettera non è una richiesta formale per attivare il meccanismo di aiuti finanziari, ma potrebbe essere il primo passo per far scattare il piano di sostegno, dicono gli analisti.

Positiva anche la performance del settore dei media , in rialzo del 1,41%.

Sul fronte americano da qui a fine settimana sono previsti anche i dati di Google (GOOG.O: Quotazione), Bank of America (BAC.N: Quotazione) e General Electric (GE.N: Quotazione).

Intorno alle 16,50 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,38%.

Tra i titoli in evidenza:

* EFG EUROBANK ERGASIAS EFGr.AT, ALPHA BANK (ACBr.AT: Quotazione) e BANK OF PIRAEUS (BOPr.AT: Quotazione) scambiano oltre il 5%. Bene anche IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione), CREDIT SUISSE CSGN.VX e HSBC (HSBA.L: Quotazione) salgono tra il 2% e il 4%.

* DEUTSCHE POST (DPWGn.DE: Quotazione) sale di oltre il 3%, segnando la migliore performance tra i titoli tedeschi, sulla scia dei positivi risultati della società di spedizioni americana UPS (UPS.N: Quotazione).

* MEDUSA MINING MML.L brilla in rialzo di oltre il 4%. La società mineraria produttrice di oro ha annunciato di volere il passaggio, una volta approvato, al listino principale intorno al 17 maggio. Ieri Medusa ha annunciato una produzione record di oro di 25.505 once nel primo trimestre.

* ACERGY ACY.OL trascina il sottoindice delle energetiche in rialzo di oltre il 3,5%, dopo che i broker ne hanno alzato il rating a fronte di risultati nel primo trimestre superiori alle attese.

* La casa editrice francese LAGARDERE (LAGA.PA: Quotazione) perde oltre il 3%, con la performance peggiore sia sulla piazza parigina sia nel sottoindice dei media, dopo aver annunciato di aver messo in vendita la sua quota del 20% nel gruppo di tv a pagamento francese Canal+.