BORSE EUROPA - Apertura positiva su Pil Cina, bene farmaceutici

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.010,14 +0,07% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.108,47 +0,28% 1.045,76 Stoxx banche 233,37 +0,52% 221,27 Stoxx oil&gas 349,85 +0,57% 330,54 Stoxx tech 219,16 +0,28% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 aprile (Reuters) - Le piazze europee hanno aperto in moderato rialzo dopo il dato sulla forte crescita dell'economia cinese e le trimestrali Usa incoraggianti che hanno alimentato l'ottimismo sulla velocità della ripresa economica.

Il Pil della Cina per il primo trimestre ha mostrato una sorprendente crescita dell'11,9% su base annua mentre i conti sopra le attese annunciati ieri dal colosso bancario americano JPMorgan (JPM.N: Quotazione), insieme ai dati in miglioramento delle vendite al dettaglio, hanno accresciuto la fiducia degli investitori.

"La gente sta assumendo una visione più ottimistica e ci sono dei segnali positivi ma che devono essere inseriti nel giusto contesto", dice Justin Urquhart-Stewart, responsabile per gli investimenti a Seven Investment Management.

Intorno alle 9,50 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,28%. Tra i singoli listini, il Ftse 100 londinese .FTSE sale dello 0,12%, il Dax di Francoforte .GDAXI dello 0,13%, il Cac 40 di Parigi .FCHI dello 0,19%.

Tra i titoli in evidenza:

* ROCHE ROG.VX avanza dell'1,74% dopo i risultati sulle vemdite del primo trimestre sopra le attese e la conferma dell'outlook per l'intero anno, trascinando tutto il settore farmaceutico.

* DEUTSCHE POST (DPWGn.DE: Quotazione) balza di oltre il 2% dopo che la concorrente americana United Parcel Service (UPS.N: Quotazione) ha detto che l'utile per azione del primo trimestre sarà superiore alle previsioni e ha rivisto al rialzo le prospettive per l'anno.

* BP (BP.L: Quotazione) e STATOIL STL.O salgono rispettivamente dello 0,3% e dello 0,9% dopo gli upgrade di Credit Suisse. In particolare, in un report positivo sul settore Oil e Gas, il broker svizzero ha alzato il rating su BP a "outperform" da "neutral" e Statoil a "neutral" da "underperform".

* Il retailer francese CASINO (CASP.PA: Quotazione) sale del 2,6% sui dati sopra le attese delle vendite per il primo trimestre e la conferma degli obiettivi finanziari per il 2010. Oggi, a borsa chiusa, sono attesi i dati di CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione), che a Parigi viaggia in lieve calo.