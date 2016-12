BORSE EUROPA - Indici cauti dopo Wall Street, ok petroliferi

indici chiusura

alle 16,25 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.979,27 +0,03% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.098,21 +0,38% 1.045,76 Stoxx banche 226,50 -0,09% 221,27 Stoxx oil&gas 347,92 +2,15% 330,54 Stoxx tech 218,51 - 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 aprile (Reuters) - Le borse europee frenano dopo l'avvio incerto di Wall Street.

Le indiscrezioni sulla volontà della Grecia di rivedere l'accordo internazionale che ne ha garantito il salvataggio dalla crisi del debito, sebbene smentite da Atene, pesano sull'euro e su tutti i mercati del Vecchio Continente.

Attorno alle 16,25 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,34%. Tra i singoli listini, il Ftse 100 londinese .FTSE sale dello 0,46% e il Cac 40 di Parigi .FCHI dello 0,2%, mentre il Dax di Francoforte .GDAXI perde lo 0,02%.

Tra i titoli in evidenza:

* Positivo l'automotive , trascinato da RENAULT (RENA.PA: Quotazione), tonica in attesa dell'annuncio dell'alleanza con DAILMER (DAIGn.DE: Quotazione).

* In rosso le banche . Gli istituti greci (NATIONAL BANK (NBGr.AT: Quotazione) e BANK OF PIRAEUS (BOPr.AT: Quotazione)) precipitano per effetto delle pressioni sui bond governativi, risultato delle speculazioni su difficoltà crescenti per Atene e delle indiscrezioni su una fuga di capitali all'estero.

* Brillante il paniere delle società legate alle materie prime , con la francese ERAMET (ERMT.PA: Quotazione) che corre sulla notizia che Acerinox non estenderà la cassa integrazione allo stabilimento di Cadice, interpretata come un incremento della produzione del gruppo attivo nell'acciaio inossidabile, lega che richiede il nickel prodotto da Eramet.

* Segno più per lo stoxx delle società attive nelle costruzioni , che vede la danese FLS (FLS.CO: Quotazione) particolarmente tonica, beneficiando, secondo gli analisti, dei risultati del produttore di cemento cinese Sinoma (1893.HK: Quotazione).

* All'interno di un comparto farmaceutico negativo, spicca la corsa di NOVO NORDISK (NOVOb.CO: Quotazione): un quotidiano danese ha scritto che il farmaco per la cura del diabete Victoza ha raggiunto una quota del 16% del mercato negli Usa.

* VOLVO (VOLVb.ST: Quotazione) guadagna oltre tre punti percentuali grazie all'incremento del 22% registrato dalle vendite di mezzi pesanti negli Usa a marzo.

* Sostenuto dalla forza dei prezzi del greggio, sale il settore dei petroliferi , che vede PETROLEUM GEO-SERVICES (PGS.OL: Quotazione) volare grazie ai piani degli Stati Uniti per incrementare le trivellazioni offshore.

* Il paniere dei petroliferi vede correre SEADRILL (SDRL.OL: Quotazione), che ha deliberato la quotazione al Nyse, e LUNDIN PETROLEUM (LUPE.ST: Quotazione), che ha completato lo spin-off del business britannico sotto nome EnQuest.

* Piatti i tecnologici , con LOGITECH LOGN.VX che corre sull'euforia per il lancio dell'iPad targato Apple (AAPL.O: Quotazione).

* In calo le tlc , con VODAFONE (VOD.L: Quotazione) che lascia sul terreno oltre punto percentuale: l'amministratore delegato di Verizon Communications (VZ.N: Quotazione) ha detto di non vedere appeal in una fusione con Vodafone, partner di Verizon nella joint venture nel wireless.