Borse Europa viste in lieve rialzo in avvio su scia Asia

Gli spreadbetter finanziari stimano per l'indice britannico FTSE 100 .FTSE un'apertura in rialzo tra 4 e 11 punti, per il DAX .GDAXI tedesco un avvio tra piatto e in progresso di 10 punti e per il Cac 40 .FCHI parigino un guadagno iniziale di 7-11 punti.