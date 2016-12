Borse Europa attese in rialzo, attesa per dati occupazione Usa

LONDRA, 31 marzo (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in rialzo, sostenute dai lievi guadagni Wall Street, in attesa dei dati sull'occupazione americana.

Gli spreadbetter finanziari stimano per l'indice britannico FTSE 100 .FTSE un'apertura in rialzo di 16 punti o dello 0,3%, per il DAX .GDAXI tedesco un guadagno iniziale di 15 punti (+0,2%) e per il Cac 40 .FCHI parigino un avanzamento di 10 punti, pari allo 0,3%.