BORSE EUROPA - Indici rallentano, male banche, ok difensivi

indici chiusura

alle 16,15 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.936,28 -0,16% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.076,31 -0,11% 1.045,76

Stoxx banche 223,90 -0,73% 221,27

Stoxx oil&gas 333,11 -0,38% 330,54

Stoxx tech 214,49 +0,11% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 29 marzo (Reuters) - Le borse europee perdono slancio dopo l'avvio di Wall Street. Scema l'ottimismo sgorgato la settimana scorsa dopo l'accordo per sostenere, se necessario, la Grecia.

Realizzati i comparti ciclici, tengono i difensivi.

Attorno alle 16,15 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,11%. Tra i singoli listini, il Ftse 100 londinese .FTSE scende dello 0,16% e il Cac 40 di Parigi .FCHI dello 0,15%, mentre il Dax di Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,34%.

Tra i titoli in evidenza:

* Moderato rialzo per l'automotive , con RENAULT (RENA.PA: Quotazione) positiva dopo che SocGen ne ha alzato il rating.

* In calo le banche . Il paniere vede ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) e BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) crollare sull'attesa che il governo di Dublino prenda il controllo del 70% del capitale della prima e del 40% della seconda come conseguenza della creazione di una bad bank che si farà carico delle sofferenze dei due istituti.

* Bene le società legate alle materie prime , sostenute dalla forza dei prezzi delle commodities, mentre sono deboli costruzioni e chimici .

* Segno meno per le società farmaceutiche e le conglomerate , con ALSTOM (ALSO.PA: Quotazione) in rosso dopo che Kepler ne ha tagliato il rating a "reduce" da "buy".

* All'interno di un paniere media zoppicante, BSKYB BSY.L è pesante dopo che Ubs ne ha ridotto la valutazione a "neutral" da "buy".

* In lettera gli energetici , mentre le utilities , toniche, vedono RED ELECTR (REE.MC: Quotazione) brillare dopo che Ubs ne ha migliorato il target price.

* Al palo lo stoxx del lusso , con SWATCH UHR.VX negativa nella giornata in cui l'amministratore delegato Nick Hayek ha precisato che il gruppo elvetico non è intenzionato ad acquisire BULGARI BULG.MI.

* Tecnologici poco sopra la parità, con INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) che beneficia dell'incremento dell'obiettivo di prezzo varato da Rbs.

* Bene i telefonici , con CARPHONE WARHOUSE CPW.L che vola nella giornata in cui Best Buy BBY.L ha annunciato l'apertura del primo negozio in Gran Bretagna a maggio con Carphone come partner. Carphone ha completato l'operazione di scorporo della divisione tlc TALKTALK (TALK.L: Quotazione).