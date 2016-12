BORSE EUROPA - Indici in calo, balzano banche greche

indici chiusura

alle 14,40 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.939,42 -0,29% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.077,20 -0,57% 1.045,76

Stoxx banche 224,99 -0,39% 221,27

Stoxx oil&gas 334,10 -0,62% 330,54

Stoxx tech 214,96 -0,30% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 26 marzo (Reuters) - Le borse europee sono deboli nel primo pomeriggio, penalizzate da qualche realizzo dopo i massimi di chiusura di 18 mesi toccati ieri, nonostante l'avvio positivo di Wall Street.

Le banche greche balzano sul sollievo per l'accordo su un pacchetto di aiuti per il paese, con il sottoindice in rialzo di quasi il 7%.

Permangono tuttavia timori sulle modalità con cui verrà in pratica gestito il carico debitorio della Grecia e preoccupazioni sullo stato di salute fiscale di altri paesi periferici della zona euro, che mettono sotto pressione il settore bancario europeo nel suo complesso.

Il comparto dei farmaceutici è il più colpito dalle vendite con la lettera che appesantisce i big del settore come GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione), Novartis NOVN.VX, Roche ROG.VX e Sanofi-Aventis (SASY.PA: Quotazione).

Intorno alle 14,40 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede circa lo 0,6%. Tra i singoli listini, il Ftse 100 londinese .FTSE perde lo 0,55%, il Dax di Francoforte .GDAXI lo 0,39%, il CAC 40 parigino .FCHI lo 0,48%.

Tra i titoli in evidenza:

* CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS CWC.L scende dell'1,7% dopo l'aggiustamento dei prezzi per lo scorporo di CABLE & WIRELESS WORLDWIDE CWP.L, che sale del 25%.

* ABERTIS (ABE.MC: Quotazione) lascia sul terreno il 3% sulla notizia che uno dei suoi azionisti, la cassa di risparmio CAM, ha venduto l'1,7% della società attraverso un collocamento con Credit Suisse a 14,25 euro per azione.

* Il produttore spagnolo di acciaio inossidabile ACERINOX (ACX.MC: Quotazione) balza del 6% sulla ripresa degli ordini, trainando anche la rivale finlandese OUTOKUMPU (OUT1V.HE: Quotazione) che mette a segno un +6,5%.

* La belga AGFA (AGFB.BR: Quotazione) arretra del 4,4% sull'annuncio che il gruppo chiederà all'assemblea il via libera per un possibile aumento di capitale fino a 140 milioni di euro nei prossimi cinque anni.

* Le azioni provilegiate VOLKSWAGEN (VOWG_p.DE: Quotazione) guadagnano circa il 3% dopo che il gruppo automobilistico ha comunicato ieri sera di aver raccolto 4,1 miliardi di euro dall'aumento di capitale via emissione di azioni privilegiate. Le ordinarie (VOWG.DE: Quotazione) salgono di oltre il 3%. * LAGARDERE (LAGA.PA: Quotazione) sale del 3,6%. L'investitore attivista Guy Wyser-Pratte ha detto ai giornali francesI di aver acquistato una quota dello 0,53% nel gruppo editoriale francese e di premere per una modifica della struttura di governance.