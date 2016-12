BORSE EUROPA - Indici estendono rialzi su acquisti finanziari

indici chiusura

alle 16,00 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.937,14 +1,14% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.080,03 +0,69% 1.045,76

Stoxx banche 224,15 +1,10% 221,27

Stoxx oil&gas 335,75 +0,14% 330,54

Stoxx tech 215,38 +0,95% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 25 marzo (Reuters) - Le borse europee estendono i rialzi nel pomeriggio, grazie al balzo dei finanziari che bilanciano l'andamento debole delle società telefoniche.

Attorno alle 16,00 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 tratta in rialzo dello 0,7%. Tra i singoli listini, il Ftse 100 londinese .FTSE sale dello 0,61%, il Dax di Francoforte .GDAXI dell'1,25%, mentre il CAC 40 parigino .FCHI guadagna l'1,04%.

I finanziari sono i titoli più comprati con l'indice bancario in crescita di oltre l'1%. Nel vertice Ue, a Bruxelles, i leader europei stanno discutendo delle condizioni di aiuto alla Grecia, secondo qaunto ha detto il cancelliere tedesco Angela Markel.

Tra i titoli in evidenza:

* STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione)m BNP (BNPP.PA: Quotazione), SOCGEN (SOGN.PA: Quotazione) e CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) salgono fra lo 0,6 e il 3,3%.

* VODAFONE (VOD.L: Quotazione) cede l'1% dopo che Morgan Stanley ha ridotto la raccomandazione sul titolo a "underweight" da "overweight".

* LONDON STOCK EXCHANGE GROUP (LSE.L: Quotazione) cede lo 0,5% circa. La società che gestisce le Borse di Londra e Milano ha parlato di forti volumi di trading registrati sulle proprie piattaforme nei mesi di gennaio e febbraio, mentre marzo ha mostra un livello di attività più in linea con gli ultimi valori medi. Pur in un contesto di netto calo (-35%) per i volumi giornalieri di trading sull'azionario britannico.

* AIR BERLIN (AB1.DE: Quotazione) guadagna oltre il 4%. La compagnia aerea tedesca ha presentato i conti del 2009, annunciando di prevedere un considerevole aumento dei profitti nell'esercizio corrente. Air Berlin ha inoltre raggiunto l'accordo per la cessione di alcuni velivoli di proprietà.

* NEXT (NXT.L: Quotazione) balza del 5,22%. Profitti in crescita del 18% nell'ultimo esercizio per la catena d'abbigliamento retail britannica, un incremento rispetto ai target dati dalla stessa azienda.