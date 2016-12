BORSE EUROPA - Indici sopra minimi dopo avvio Wall Street

indici chiusura

alle 16 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.888,58 -0,32% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.065,09 -0,04% 1.045,76

Stoxx banche 219,76 -0,63% 221,27

Stoxx oil&gas 332,30 -0,41% 330,54

Stoxx tech 210,71 +0,52% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 marzo (Reuters) - Viaggiano sopra i minimi di seduta gli indici delle borse europee, digerita l'opaca partenza di Wall Street, seguita da un modesto miglioramento dei listini Usa.

Ad appesantire i corsi dell'azionario del vecchio continente, in calo per la terza sessione consecutiva, il deprezzamento del cambio legato ai timori sulla tenuta dei conti pubblici greci, a pochi giorni dalla riunione del consiglio europeo dei capi di Stato e di governo.

Le incognite sul possibile paracadute europeo a favore di Atene deprimono in particolare il settore bancario, mentre il comparto di energetici e commodity è penalizzato dal ripiegamento nei corsi di greggio e materie prime.

Attorno alle 16 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 arretra di 0,14%, mentre lo Stoxx50 .STOXX50E perde lo 0,4%. Tra i singoli listini, l'indice Ftse 100 londinese .FTSE cede lo 0,23%, il Dax di Francoforte .GDAXI lo 0,04% e il Cac 40 parigino .FCHI lo 0,14%.

Tra i titoli in evidenza:

* Poco mosse le auto , con la francese VALEO (VLOF.PA: Quotazione) brillante dopo che Goldman Sachs ne ha alzato il rating.

* Pesante il paniere delle banche , con le irlandesi ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) e BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) affossate dai timori che il governo di Dublino possa ridurre il prezzo pagato per i crediti trasferiti alla 'bad bank'.

* Nel quadro di un settore delle società legate alle materie prime che arranca, la finlandese UPM-KYMMENE (UPM1V.HE: Quotazione) corre dopo aver anticipato che la domanda di carta è in crescita.

* In denaro il food & beverage e il comparto difensivo dei farmaceutici , dove la tedesca FRESENIUS (FMEG.DE: Quotazione) beneficia di un upgrade di Kepler.

* Segno meno per i petroliferi , con ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.AS: Quotazione) in moderato ribasso dopo che Arrow Energy AOE.AX ha ceduto asset in Australia alla compagnia anglo-olandese e a PetroChina (0857.HK: Quotazione) per 3,1 miliardi di dollari.

* Deboli i titoli legati ai viaggi e al tempo libero , con AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione) positiva: intervistato da Wirtschaftwoche, l'AD Pierre Herni Gourgeon ha preannunciato una nuova strategia per fare concorrenza ai vettori low cost.

* Tra le utilities SX6P, GAS NATURAL (GAS.MC: Quotazione) non si giova delle indiscrezioni, riferite da banchieri, che un loan da 4 miliardi di euro è stato ampiamente sottoscritto.