BORSE EUROPA - Indici in calo, vendite su settore farmaceutico

indici chiusura

alle 9,40 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.882,74 -0,52% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.060,64 -0,45% 1.045,76

Stoxx banche 219,69 -0,66% 221,27

Stoxx oil&gas 330,94 -0,82% 330,54

Stoxx tech 208,58 -0,50% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 22 marzo (Reuters) - Apertura in calo per le Borse in Europa dove si respira ancora un clima di incertezza riguardo l'esito della crisi finanziaria greca.

È la terza seduta conscutiva di ribasso per gli indici continentali, appesantiti anche dalle vendite sul settore faraceutico, oggi alla prova del mercato dopo l'approvazione da parte della Camera Usa della riforma sanitaria del presidente Barack Obama.

Attorno alle 9,20 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 arretra dello 0,48%. Tra i singoli listini, l'indice Ftse 100 londinese .FTSE cede lo 0,44%, il Dax di Francoforte .GDAXI lo 0,35% e il CAC 40 parigino .FCHI lo 0,52%.

"È chiaro che in questo preciso momento sul mercato non c'è molta simpatia per i farmaceutici" commenta lo strategist azionario di Cantor Fitzgerald Stephen Pope.

L'incognita Grecia fa comunque sentire ancora tutto il suo peso, in particolare sul settore bancario, anche oggi tra i più venduti. Secondo gli operatori il mercato sarà costretto a fare i conti con le incertezze legate alla crisi finanziaria greca almeno fino all'incontro dei capi di stato e di governo dell'Ue previsto alla fine di questa settimana.

Tra i titoli in evidenza:

* L'indice del settore farmaceutico è in calo dello 0,54%. SANOFI AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) perde l'1,89%, NOVARTIS NOVN.VX lo 0,43%, ROCHE ROG.VX lo 0,8%, GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) lo 0,27%.

* Tra le banche DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) è in flessione dello 0,52%, BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) dello 0,61%, CREDIT SUISSE CSGN.VX dell'1,83%, BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) dello 0,89%.

* Sotto pressione anhce il comparto energetico e minerario a seguito del calo delle quotazioni delle principali materie prime. BP (BP.L: Quotazione) perde lo 0,65%, ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) lo 0,9%, TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) lo 0,58%, RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) lo 0,52%, XSTRATA XTA.L l'1,18%.

*CABLE & WIRELESS CWC.L cede lo 0,61% dopo che il gruppo telefonico britannico ha scorporato le proprie attività internazionali.

* METRO (MEOG.DE: Quotazione) nel settore della grande distribuzione limita la flessione allo 0,19%. Ing ne ha alzato il prezzo obiettivo a 45 euro, da 43, mentenendo la racomandazione "hold", tenere in portafoglio.