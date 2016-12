BORSE EUROPA - Indici in rialzo con banche, auto e tech

indici chiusura

alle 9,40 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.624,22 +0,38% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.074,14 +0,42% 1.045,76

Stoxx banche 223,79 +1,11% 221,27

Stoxx oil&gas 335,47 -0,04% 330,54

Stoxx tech 211,04 +0,68% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 19 marzo (Reuters) - Avvio di seduta positivo per le borse europee, sulla scia della chiusura di Wall Street e dell'andamento dell'Asia.

Torna il denaro, dopo le prese di beneficio di ieri, sui comparti ciclici, sostenuti dall'attesa di ripresa dell'economia mondiale.

Attorno alle 9,40 italiane, il FTSEurofirst 300 .FTEU3 gudadagna lo 0,44%, mentre, tra i singoli listini, l'indice Ftse 100 londinese .FTSE avanza dello 0,56%, il Dax di Francoforte .GDAXI dello 0,35% e il CAC 40 parigino .FCHI dello 0,49%.

Tra i titoli in evidenza:

* Banche toniche. Corre ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), che ha introdotto un nuovo sistema di retribuzione dei manager, concordato con il governo britannico.

* Auto in rialzo. BMW (BMWG.DE: Quotazione) positiva: diversi broker ne hanno migliorato i target price.

* Piatto il paniere delle società legate alle materie prime , mentre sale quello delle costruzioni .

* Tonico il food&beverage , così come le holding e le finanziarie , dove INVESTEC (INVP.L: Quotazione) beneficia della decisione di Deutsche Bank di alzare il target price a 550 da 500 pence.

* Bene le società farmaceutiche . Segno più per i gruppi diversificati , che vedono DSV (DSV.CO: Quotazione) brillare dopo che Hsbc ne ha migliorato il rating.

* Tonici gli assicurativi , con AEGON (AEGN.AS: Quotazione) in evidenza dopo che Nomura ne ha incrementato il target price.

* Media penalizzati da AEGIS AEGS.L, che risente della decisione di Rbs di tagliarne il rating.

* Poco mossi i petroliferi , con CGG VERITAS (GEPH.PA: Quotazione) che si giova del miglioramento dell'obiettivo di prezzo varato da BarCap. Il broker ha alzato anche il target price di ACERGY ACY.OL.

* Piatto il paniere del lusso , con SWATCH UHR.VX brillante dopo aver preannunciate vendite per oltre 6 miliardi di franchi svizzeri nel 2010.

* Nel quadro di un paniere retail privo di spunti, la britannica DSG INTERNATIONAL DSGI.L (che in Italia controlla la catena Unieuro) corre dopo aver sottolineato che il piano di ristrutturazione procede come da programmi.

* Tornano a salire i tecnologici , sostenuti dalle indicazioni positive sull'anno in corso della coreana Samsung Electronics (005930.KS: Quotazione).

* Tlc in moderato rialzo. DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) comprata: il Financial Times Deutschland ha scritto che l'agenzia federale tedesca che si occupa di network potrebbe in futuro costringere il gruppo a scorporare la rete, se non venisse trovato un altro sistema per facilitare la concorrenza.

* Piatto lo stoxx delle società legate ai viaggi e al tempo libero , con WHITBREAD (WTB.L: Quotazione) tonica dopo che SocGen ne ha migliorato il giudizio a "buy" da "sell".

* Positive le utilities , con EDF (EDF.PA: Quotazione) premiata dalla volontà del presidente francese, Nicolas Sarkozy, di rallentare i piani di liberalizzazione del mercato retail dell'energia elettrica.