BORSE EUROPA - Indici in lieve calo, negativi banche e tech

indici chiusura

alle 9,35 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.921,21 -0,34% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.069,67 -0,11% 1.045,76

Stoxx banche 222,96 -1,52% 221,27

Stoxx oil&gas 333,69 -0,27% 330,54

Stoxx tech 209,89 -0,71% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 18 marzo (Reuters) - Avvio di seduta moderatamente negativo per le borse europee. Prese di beneficio, in particolare, nei settori ciclici, che nelle sedute precedenti avevano beneficiato delle indicazioni della Fed sulla politica monetaria.

Attorno alle 9,35 italiane, il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,11%, mentre, tra i singoli listini, l'indice Ftse 100 londinese .FTSE arretra dello 0,12%, il Dax di Francoforte .GDAXI dello 0,19% e il CAC 40 parigino .FCHI dello 0,27%.

Tra i titoli in evidenza:

* Banche in rosso. Segno meno per UBS UBSN.VX: in un report dedicato alle banche d'affari europee, Barclays scrive di preferire DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) all'istituto elvetico.

* Auto poco mosse, con PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) tonica dopo che Ubs ne ha incrementato il rating.

* In lettera il paniere delle società legate alle materie prime , che paga dazio alla flessione dei prezzi delle commodities. Debole ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione): un quotidiano indiano ha scritto che il colosso dell'acciaio è in trattative per rilevare una quota di Brushan Power & Steel.

* Nel contesto di un settore delle costruzioni zoppicante, HEIDELBERGCEMENT (HEIG.DE: Quotazione) viaggia in controtendenza, sostenuta dalle indicazioni su una crescita dell'industria nel 2010 grazie alla domanda proveniente da Asia e Africa.

* Si difende il paniere del food&beverage , con PERNOD-RICARD (PERP.PA: Quotazione) positiva dopo che BofA-Merrill ne ha alzato il target price.

* Brillanti le società farmaceutiche , settore tradizionalmente difensivo.

* Piatto lo stoxx delle holding e dei gruppi diversificati . Il produttore di isolanti SIG (SHI.L: Quotazione) cade dopo aver archiviato il 2009 in rosso e aver anticipato che l'utile del primo trimestre sarà inferiore a quello di un anno fa.

* Deboli gli assicurativi , con l'elvetica BALOISE BALN.VX in flessione dopo aver comunicato i risultati 2009.

* I media sono condizionati dal crollo di AEGIS AEGS.L, che ha annunciato i risultati 2009, la nomina di un nuovo amministratore delegato e l'emissione di un bond convertibile da 175 milioni di sterline.

* Giù i petroliferi , con TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) penalizzata dalla decisione di Goldman Sachs di tagliarne il target price e aggiungerla alla pan-Europe conviction sell list.

* Poco mosso il paniere del lusso , con il costruttore immobiliare britannico BERKELEY GROUP HOLDINGS (BKGH.L: Quotazione) in rialzo dopo aver anticipato che i risultati dell'anno fiscale, che terminerà il 30 aprile, saranno nella parte alta della forchetta di previsioni degli analisti.

* Nel quadro di un paniere retail piatto, PPR (PRTP.PA: Quotazione) è tonica grazie all'incremento del target price varato da Bernstein.

* Male i tecnologici , colpiti dalle prese di beneficio dopo la corsa di ieri, e le tlc .

* Segno più per le società legate ai viaggi e al tempo libero , con DEUTSCHE LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) brillante dopo la promozione di Equinet, e IBERIA IBLA.MC che beneficia dell'attesa per la sigla della fusione con BRITISH AIRWAYS BAY.L, a sua volta tonica, e dell'aumento dell'obiettivo di prezzo deciso da Ubs.