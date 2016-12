BORSE EUROPA - Indici mantengono discreto rialzo dopo avvio Ws

indici chiusura

alle 15,45 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.891,71 +0,74% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.057,65 +0,62% 1.045,76

Stoxx banche 219,39 +0,81% 221,27

Stoxx oil&gas 329,55 +0,83% 330,54

Stoxx tech 207,84 +0,63% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 16 marzo (Reuters) - Si confermano in moderato rialzo gli indici delle borse europee, confortati dalla partenza di Wall Street nel segno del leggero denaro.

A catalizzare l'attenzione di mercato e analisti resta l'esito del Federal Open Market Committee, che dovrebbe chiudersi tra poche ore con la conferma che i tassi di riferimento Usa rimarranno sugli attuali livelli molto contenuti ancora per un "periodo prolungato".

Positivi per i corsi dell'azionario anche il deterioramento inferiore alle attese dell'indice Zew sulla fiducia degli investitori tedeschi oltre al clima di relativo ottimismo sulla possibilità di fornire ad Atene concreto sostegno finanziario oltre a semplice sostegno politico.

Tra i singoli settori bene fanno i comparti bancario e quello delle materie prime, mentre leggermente indietro restano utities e telecomunicazioni.

Scarso influsso sul mercato ha invece la lettura poco discosta dal consensus dei numeri macro Usa su prezzi alle importazioni e aprtura cantieri.

Intorno alle 15,45 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,59%, mentre tra i singoli listini l'Ftse 100 londinese .FTSE avanza di 0,37%, il Dax di Francoforte .GDAXI di 0,77% e il CAC 40 parigino di .FCHI di 0,84%.

Tra i titoli in evidenza:

* Proseguono gli acquisti su ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione), in rialzo di oltre 1% grazie alle fiduziose aspettative in materia di cash flow (+50% tra il 2009 e il 2012) e l'annuncio che potrebbe essere corrisposto un maggiore dividendo in dollari

* Balza di oltre 6% la svizzera LINDT & SPRUENGLI (LISP.S: Quotazione), forte di risultati migliori delle attese e dell'ottimismo sulle prospettive future grazie alla politica di investimenti

* Tra i bancari molto bene DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione), in rialzo di poco meso di 2%. Come compensi 2009 il numero uno Josef Ackermann ha recepito il 70% dei previsti 9,55 milioni di euro, a riflesso di una prima modifica nei sistema delle remunerazioni dei vertici duramente criticato in sede europea

* Migliora intanto di 1,22% il settor auto : secondo i dati Acea a febbraio le vendite sono cresciute del 3%, molto meno degli scorsi mesi a causa dell'affievolirsi dell'effetto incentivi

* DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) guadagna circa 2% dopo le ultime indiscrezioni stampa: secondo il 'Financial Times' la casa tedesca e la rivale francese Renault (RENA.PA: Quotazione) (+1,53%) starebbero discutendo uno scambio incrociato di azioni per dare vita a una cooperazione di lungo termine