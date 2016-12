BORSE EUROPA - Indici deboli, pesano timori stretta Cina

indici chiusura

alle 9,45 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.889,21 -0,32% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.056,11 -0,27% 1.045,76

Stoxx banche 219,08 -0,28% 221,27

Stoxx oil&gas 329,40 -0,18% 330,54

Stoxx tech 207,49 -0,13% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 marzo (Reuters) - Le borse europee sono in calo in avvio seduta. Sui listini pesano le vendite dei titoli minerari che risentono della debolezza delle quotazioni dei metalli per i timori di una stretta monetaria in Cina, e gli ultimi dati macro Usa che hanno evidenziato le difficoltà della ripresa economica.

A condizionare questa prima fase della seduta odierna è principalmente il ribasso della borsa cinese penalizzata dall'attesa per una stretta monetaria, da parte della banca centrale, per contrastare l'inflazione.

Si apre oggi nel pomeriggio la riunione mensile dei ministri finanziari della zona euro che dovrebbero vagliare diverse ipotesi di sostegno alla Grecia con l'obiettivo di rispondere alle esigenze fattuali oltre che politiche di Atene.

Intorno alle 9,45 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,27%, mentre tra i singoli listini il Ftse 100 londinese .FTSE perde lo 0,11%, il Dax di Francoforte .GDAXI cede un frazionale 0,03% e il CAC 40 di Parigi .FCHI scende dello 0,14%.

Tra i titoli in evidenza:

* Minerari in lettera con ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) in ribasso tra l'1,2% e il'1,6%.

* In calo anche i bancari: BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione), BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) e DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) registrano perdite dell'1% circa.

* METRO (MEOG.DE: Quotazione) sale dell'1,4% sulla scia dell'upgrade a "overweight" da "neutral" da parte di JP Morgan che ha inoltre rivisto al rialzo il target price del retailer tedesco a 48 da 46 euro.

* L'operatore tlc britannico BT Group (BT.L: Quotazione) guadagna il 2,8% dopo che Citigroup ha alzato il giudizio a "buy" da "hold" con un target price aumentato a 150 da 145 pence.