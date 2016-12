BORSE EUROPA - Indici si rafforzano dopo dati Usa, Wall Street

indici chiusura

alle 15,55 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.911,48 +0,57% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.061,85 +0,55% 1.045,76

Stoxx banche 220,36 +1,13% 221,27

Stoxx oil&gas 331,78 +0,14% 330,54

Stoxx tech 208,78 +1,09% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 marzo (Reuters) - I listini europei ampliano i guadagni dopo l'apertura positiva di Wall Street, poggiando sui dati migliori del previsto delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti a febbraio.

I rialzi più consistenti sono quelli dei titoli finanziari e bancari in particolare, resta invece indietro il comparto farmaceutico, pecora nera fra gli indici di settore.

I dati americani, comunicati dal ministero del Commercio, hanno rivelato che nel mese scorso le vendite al dettaglio sono cresciute dello 0,3% rispetto a gennaio, mentre le attese degli analisti indicavano un calo dello 0,2%.

Intorno alle 15,55 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,55%, mentre tra i singoli listini il Ftse 100 londinese .FTSE sale dello 0,49%, il Dax di Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,71% e il CAC 40 di Parigi .FCHI sale dello 0,41%.

Tra i titoli in evidenza:

* In rialzo di circa un punto percentuale lo stoxx dei bancari , con i guadagni maggiori per le irlandesi ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) che sale del 3,6% e BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) con oltre il 6% di rialzo. Bene anche le tedesche, con COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) a +4% e DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) a +2%. Tra le britanniche, brillano RBS (RBS.L: Quotazione) a +4,4% e BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) a +2,7%.

* Continuano i rialzi di Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione) sulla copertura delle posizioni a breve. Nomura ha alzato il target price a 89 euro da 82, con rating confermato a "buy". Sale di un punto percentuale l'auto .

* Cede oltre il 2,5% ROCHE ROG.VX, che ha annunciato risultati deludendi dai testi sullantitumorale di punta Avastin.

* Continua la corsa di SAS (SAS.ST: Quotazione), con oltre cinque punti percentuali di crescita grazie all'accordo con i piloti e il personale di volo per una riduzione dei costi di payroll nel tentativo di ritorno in attivo. Anche la rivale IBERIA IBLA.MC sale, in attesa dei dati sul traffico aereo che pubblicherà a borsa chiusa.