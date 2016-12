BORSE EUROPA - Indici invariati,scendono farmaceutici, su banche

indici chiusura

alle 15,55 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.884,07 +0,23% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.054,483 +0,03% 1.045,76

Stoxx banche 219,54 +0,20% 221,27

Stoxx oil&gas 328,03 +0,19% 330,54

Stoxx tech 203,50 -0,06% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 marzo (Reuters) - Borse europee poco mosse, appesantite dal calo dei farmaceutici dopo che Roche ROG.VX ha deciso di sospendere un farmaco per l'artrite reumatoide e un prodotto anticancro di AstraZeneca (AZN.L: Quotazione) non ha superato alcune sperimentazioni.

Per contro l'allentamento dei timori sulla situazione debitoria della Grecia e di altri paesi dell'area euro e i dati rassicuranti di venerdì sul mercato del lavoro Usa spingono i titoli finanziari.

Dopo l'avvio piatto di Wall Street, intorno alle 15,50 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,03%; venerdì aveva toccato un massimo da sei settimane ed è in rialzo del 63% dai minimi storici dello scorso marzo.

Tra i singoli listini sale dello 0,16% il Ftse 100 londinese .FTSE, il Dax di Francoforte .GDAXI è in rialzo dello 0,01% e il CAC 40 di Parigi .FCHI dello 0,02%.

Gli analisti restano comunque positivi sull'azionario europeo: "Il sentiment è supportato dalla percezione di un minore rischio sovrano della Grecia. La situazione dei conti societari resta molto positiva e c'è la conferma di una ripresa a V in termini di redditività", dice Henk Potts di Barclays Wealth. "Un sostegno viene anche dalle numerose operazioni di M&A - vere o presunte - e dai buyback e dall'incremento dei dividendi", aggiunge.

Tra i titoli in evidenza:

* Soffrono i titoli farmaceutici con ASTRAZENECA in calo dell'1,5% dopo che il farmaco sperimentale Recentin non ha superato alcuni test di fase avanzata in un testa a testa con l'Avastin della Roche per la cura del cancro del colon-retto.

* ROCHE cede lo 0,4% sulla notizia che il gruppo svizzero e l'americana Biogen (BIIB.O: Quotazione) hanno sospeso l'Ocrelizumab, farmaco per l'artrite reumatoide e il lupus, dopo che ha causato alcuni decessi.

GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione), MERCK (MRCG.DE: Quotazione) e SHIRE (SHP.L: Quotazione) sono tutti in lieve calo.

* Positivi i titoli finanziari. Brillano tra questi l'assicuratore britannico CATLIN CGL.L, il riassicuratore francese SCOR (SCOR.PA: Quotazione), HANNOVER RE (HNRGn.DE: Quotazione) e GENERALI.

* Bene anche le banche con STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) e CREDIT AGRICOLE.

* Tonici i minerari guidati da BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), che è riuscito a ottenere una negoziazione dei prezzi a scadenza più breve per il carbone, che potrebbe essere seguita da quella sul ferro, facendo aumentare i ricavi annuali del gruppo minerario di miliardi di dollari.

ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) e ENRC ENRC.L sono tutti positivi grazie anche all'incremento dei prezzi dei metalli.

* In lieve rialzo ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione). Il gruppo ha presentato con PetroChina (0857.HK: Quotazione) un'offerta da oltre 3 miliardi di dollari per l'australiana Arrow Energy AOE.AX.