BORSE EUROPA - Indici in rialzo su dati positivi Usa

indici chiusura

alle 16,30 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.821,50 +0,90% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.035,87 +0,81% 1.045,76

Stoxx banche 206,79 -0,46% 221,27

Stoxx oil&gas 318,80 -0,29% 330,54

Stoxx tech 197,94 -0,06% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 marzo (Reuters) - I listini europei hanno girato in positivo dopo le rassicurazioni dell'Unione europea sulla questione greca e hanno ampliato i guadagni sulla scia dell'apertura di Wall Street e dei dati macroeconomici Usa.

Trainano le borse del vecchio continente i titoli minerari, che beneficiano del dollaro debole e dei prezzi in rialzo delle materie prime, ma anche quelli bancari e assicurativi.

Wall Street ha aperto in rialzo, dopo che i dati ADP sull'occupazione hanno mostrato una perdita di posti di lavoro limitata e che l'indice Ism non manifatturiero a febbraio si è attestato a 53, massimo dal dicembre 2007.I

Il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, ha ribadito oggi che i membri della zona euro sono pronti a un'azione coordinata, se necessario, per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area.

Intorno alle 16,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,81%. Tra i singoli listini il Ftse 100 londinese .FTSE avanza del 0,76%, il Dax di Francoforte .GDAXI è in rialzo dello 0,69% e il CAC 40 di Parigi .FCHI dello 0,73%.

Tra i titoli in evidenza:

* STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione) sale del 4,4% dopo aver annunciato un utile netto 2009 in rialzo del 13%, a 5,15 miliardi di dollari, leggermente sopra le attese di 5,1 miliardi. L'istituto ha fatto sapere che concederà bonus ai suoi manager.

* BARCLAYS BARCL.L è in rialzo di circa il 2,9% dopo che la controllata di private equity ha siglato l'accordo per la cessione, a 325 milioni di sterline, di Deb Group, una scelta che prelude al suo spin out come entità indipendente dal gruppo bancario londinese.

* INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE (IPF.L: Quotazione) perde il 5,7% circa dopo aver detto che le cattive condizioni metereologiche in Europa centrale hanno impattato sulla raccolta di gennaio e febbraio.

* In spolvero le compagnie di assicurazione vita, trainate da PRUDENTIAL (PRU.L: Quotazione), che sale di oltre il 4,7%. Nei giorni scorsi il titolo era crollato sulla notizia dell'acquisizione da 35,5 miliardi di dollari della divisione asiatica del ramo vita di Aig.

* ADIDAS ADSG.DE perde oltre il 6% dopo previsioni per il 2010 deludenti.

* VODAFONE (VOD.L: Quotazione) guadagna l'1,8% dopo essere stata inserita da Bank of America-Merrill Lynch nella lista di titoli appetibili 'Europe 1'.

* La farmaceutica francese Nicox (NCOX.PA: Quotazione) vola a +9% dopo aver ceduto in esclusiva mondiale a Bausch+ i diritti del proprio farmaco CNX 116 contro il glaucoma.

* ADECCO ADEN.VX sale del 3,9% dopo aver archiviato il quarto trimestre con un utile netto sopra le attese.