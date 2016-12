RPT-BORSE EUROPA - Indici deboli,male banche,attese Grecia e Usa

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.785,50 -0,37% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.024,97 -0,23% 1.045,76

Stoxx banche 206,79 -0,46% 221,27

Stoxx oil&gas 318,80 -0,29% 330,54

Stoxx tech 197,94 -0,06% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 marzo (Reuters) - Dopo un avvio all'insegna dell'incertezza, le borse europee sembrano imboccare la strada dei ribassi nei primi scambi della giornata, con variazioni comunque di entità contenuta. Ieri le piazze dell'equity in Europa avevano chiuso sui massimi delle ultime sei settimane.

Ancora una volta è la crisi del debito greco e tenere banco, con i mercati che soppesano le nuove misure decise da Atene per risanare i propri conti pubblici e attendono indicazioni più chiare sulle intenzioni dei partner europei circa un intervento a sostegno del governo di Papandreou.

Ma l'attesa cresce anche per i dati mensili sull'occupazione americana. Oggi è in programma un assaggio con quelli dell'economia privata di ADP e le statistiche Challenger sui licenziamenti, venerdì l'aggiornamento più atteso sull'economia nel complesso.

"C'è ancora una certa cautela nei mercati", dice Koen De Leus, economist di Kbc Securities. "I dati macro non sono stati così buoni ultimamente e gli investitori temono che i prossimi aggiornamenti in arrivo possano deludere rispetto alle previsioni".

Intorno alle 10,00 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,23%. Tra i singoli listini perde lo 0,19% il Ftse 100 londinese .FTSE, il Dax di Francoforte .GDAXI è in calo dello 0,25% e il CAC 40 di Parigi .FCHI dello 0,31%.

Tra i titoli in evidenza:

* Deboli i bancari in generale, con perdite nell'ordine del punto percentuale per HSBC (HSBA.L: Quotazione) e CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione), e del mezzo punto per altri istituti, tra cui BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione), COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione). In controtendenza le due big britanniche LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) e BARCLAYS BARCL.L, in rialzo dell'1,5% circa. La controllata di private equity di Barclays ha siglato l'accordo per la cessione, a 325 milioni di sterline, di Deb Group, azienda di prodotti per le pulizie, una scelta all'insegna della generazione di liquidità che prelude al suo spin out come entità indipendente dal gruppo bancario londinese.

* Positivi a dispetto della giornata media e telco, quest'ultimo trascinato dai buoni rialzi di BT (BT.L: Quotazione) e VODAFONE (VOD.L: Quotazione), inserita da Bank of America-Merrill Lynch nella lista di titoli appetibili 'Europe 1'.

* Bouyges sale a Parigi dell'1,4%, all'indomani della pubblicazione dei risultati di fine 2009.

* La farmaceutica francese Nicox (NCOX.PA: Quotazione) vola a +12% dopo aver ceduto in esclusiva mondiale a Bausch+ i diritti del proprio farmaco CNX 116 contro il glaucoma.

* Giornata di assestamento per l'auto, dopo i rialzi di ieri, con una perdita che supera il punto percentuale nel caso di RENAULT (RENA.PA: Quotazione), mentre restano frazionali quelle di PSA PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione) e VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione).