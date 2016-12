BORSE EUROPA - Indici positivi, balza L'Oreal su rumors Nestle

indici chiusura

alle 15,45 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.791,98 +0,71% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.026,02 +0,63% 1.045,76

Stoxx banche 207,24 +1,11% 221,27

Stoxx oil&gas 318,83 +0,30% 330,54

Stoxx tech 197,35 +1,10% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 marzo (Reuters) - L'azionario europeo rimane in territorio positivo nel pomeriggio, corroborato anche dal buon avvio di Wall Street.

Il rimbalzo di Hsbc, dopo la reazione negativa ai conti 2009, e l'appeal speculativo di L'Oreal a seguito di indiscrezioni stampa secondo cui Nestlè potrebbe acquistare una quota, sono i temi principali di oggi.

"Non ci aspettiamo un significativo upside da questo punto in poi. Se arrivassero dati macro migliori delle attese, il mercato potrebbe salire di più ma secondo noi si fermerà vicino ai massimi visti a inizio gennaio", dice Graham Secker di Morgan Stanley.

L'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,58%, con rialzi più consistenti e poco sotto l'1% per Londra .FTSE, Francoforte .GDAXI e Parigi .FCHI.

I titoli in evidenza:

* L'OREAL (OREP.PA: Quotazione) balza del 3,03% dopo che il Daily Telegraph ha scritto che NESTLE NESN.VX è in colloqui informali per l'acquisto del 31% in mano a Liliane Bettencourt. Il gruppo svizzero sale dello 0,7%. Tutto il comparto dei 'personal goods' ne beneficia.

* Il salone dell'auto in corso a Ginevra porta fermento su tutto il settore. BMW (BMWG.DE: Quotazione) balza del 3% dopo che il Ceo Norbert Reithofer ha dichiarato che nel 2009 ha realizzato un utile sul mercato Usa. DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) sale dell'1,79% dopo aver annunciato che svilupperà l'auto elettrica per il mercato cinese con BYD.

* Prosegue il calo di PRUDENTIAL (PRU.L: Quotazione), che oggi cede il 9%, dopo l'annuncio dell'acquisto delle attività asiatiche di AIG. HSBC (HSBA.L: Quotazione) recupera circa il 2% dopo il calo di ieri dovuto a una negativa reazione ai conti del 2009.