BORSE EUROPA - Indici correggono da massimi dopo incertezza WS

indici chiusura

alle 16,25 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.703,50 +0,71% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.001,38 +0,47% 1.045,76

DJ Stoxx banche 204,09 +0,40% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 310,80 +0,22% 330,54

DJ stoxx tech 191,82 +0,89% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - Conservano il segno positivo rientrando però decisamente dai massimi gli indici azionari europei, appesantiti dall'opaca partenza di Wall Street.

A livello settoriale bene fanno assicurativi, sulla scia del +3% di ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione) e materie prime insieme al comparto degli edili, decisamente positivi anche gli automobilistici, mentre leggermente peggio fanno bancari e utility e decisamente male gli immobiliari.

Positiva per la performance dell'azionario la netta accelerazione del greggio che vede i contratti Usa in rialzo di circa un dollaro in area 79.

Intorno alle 16,20 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza di 0,44%, mentre tra i singoli listini fanno +1,05% l'Ftse 100 londinese .FTSE, +0,55% il Dax di Francoforte .GDAXI e +0,88% il CAC 40 di Parigi .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

* Si smorza il rimbalzo di TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione), che riduce il progresso a circa 0,7% rispetto al +2% della tarda mattinata. Il gruppo ha chiuso il 2009 in linea alle attese e fissato per quest'anno pruenti obiettivi di crescita.

* Cede ancora quasi 3% LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), anch'essa nel giorno della trimestrale che non è però riuscita a convincere gli investitori. L'esercizio 2009 termina con una perdita di 6,3 miliardi di sterline e un aumento di 61% delle sofferenze.

* Debole VOLKSWAGEN (VOWG_p.DE: Quotazione), in calo di poco meno di 2% dopo la diffusione dei risultati 2009, il cui deterioramento è superiore alle attese e l'annuncio della pesante riduzione del dividendo a 1,66 euro dagli 1,99 corrisposti per l'esercizio precedente

* Avanza di circa 0,6% SANTANDER (SAN.MC: Quotazione): secondo la stampa turca sarebbe in trattative con General Electric per la cessione di circa 21% di Garanti Bank, principale istituto di credito turco quotato.

* Brilla a +6,4% SAINT-GOBAIN (SGOB.PA: Quotazione), forte di risultati 2009 migliori delle attese e della previsione di crescita dell'utile operativo 2010.

* Tra i bancari molto bene CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione), in rialzo di oltre 3% all'indomani dei risultati

* VALEO (VLOF.PA: Quotazione) avanza di oltre 3% dopo l'annuncio sulla cessione della divisione che produce fanali, come parte della strategia di focalizzazione sul business core.

* BAYER (BAYGn.DE: Quotazione) arretra di circa 2,5%, risalendo leggermente dai minimi, dopo aver archiviato il quarto trimestre con un Ebitda di 1,51 miliardi, sotto le attese di 1,58 miliardi, e stimato una crescita per il 2010 lievemente più bassa delle previsioni del mercato

* Prosegue la corsa della belga BEKAERT (BEKB.BR: Quotazione), in rialzo di oltre 8% dopo i risultati 2009 migliori delle attese.