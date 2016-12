BORSE EUROPA - Indici in rialzo, rimbalza Telefonica

indici chiusura

alle 10,00 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.706,68 +0,82% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.003,30 +0,66% 1.045,76

DJ Stoxx banche 205,30 +0,97% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 312,00 +0,61% 330,54

DJ stoxx tech 191,56 +0,73% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - I listini europei si muovono al rialzo, sulla scia del recupero di Wall Street nella parte finale della seduta. Rimbalza Telefonica (TEF.MC: Quotazione) dopo la pubblicazione dei risultati, mentre cede terreno Lloyds (LLOY.L: Quotazione) nonostante la riduzione delle perdite.

Ieri, in chiusura, i listini americani erano riusciti a ridurre le perdite registrate dopo i deludenti dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione e quelli sugli ordini di beni durevoli. Il Nikkei ha chiuso in lieve rialzo questa mattina, aiutato dai dati sulla produzione nazionale sopra le attese.

Sostengono gli indici i titoli minerari, che beneficiano del rialzo dei prezzi delle materie prime.

Alle 10,00 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,66%. Il FTSE 100 di Londra .FTSE guadagna lo 0,92%, il DAX di Francoforte .GDAXI lo 0,84% e il CAC 40 di Parigi .FCHIlo 0,9%.

Tra i titoli in evidenza:

* TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione) guadagna l'1,8% dopo aver archiviato il 2009 in linea con le attese e nonostante aver fissato obiettivi di crescita moderati per il 2010. L'utile netto lo scorso anno è migliorato del 2,4% a 7,78 miliardi di euro, solo leggermente al di sotto delle stime Reuters a 7,94 miliardi.

* LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) cede il 2% dopo aver pubblicato una perdita di 6,3 miliardi di sterline (migliore delle attese), dovuta soprattutto all'aumento del 61% delle sofferenze, a 24 miliardi. L'annuncio di una riduzione delle sofferenze a 15 miliardi nel 2010 non è bastato a rassicurare gli investitori.

* VALEO (VLOF.PA: Quotazione) sale del 3% dopo aver annunciato la cessione della divisione che produce fanali, come parte della strategia di focalizzazione sul business core.

* BAYER (BAYGn.DE: Quotazione) cede il 4%, dopo aver archiviato il quarto trimestre con un Ebitda di 1,51 miliardi, sotto le attese di 1,58 miliardi, e stimato una crescita per il 2010 lievemente più bassa delle previsioni del mercato (Ebitda a 7 miliardi contro un consensus Reuters di 7,1). BASF BASF.DE, conccorrente di Bayer per una serie di prodotti, ieri aveva previsto una crescita sensibile degli utili per quest'anno. Il titolo sale dell'1,5%.

* SAINT-GOBAIN (SGOB.PA: Quotazione) sale del 6% grazie ai risultati 2009 migliori delle attese e a una previsione di crescita dell'utile operativo nel 2010.

* BEKAERT (BEKB.BR: Quotazione) è balzato di quasi l'8% dopo aver annunciato risultati 2009 sopra le attese.

* SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) sale dell'1,6% dopo le indiscrezioni della stampa turca su una possibile vendita all'istituto spagnolo della quota che General Electric (GE.N: Quotazione) detiene nella banca turca Garanti Bank (GARAN.IS: Quotazione).