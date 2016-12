BORSE EUROPA - Indici in leggero calo su timori downgrade Grecia

indici chiusura

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.727,18 -0,28% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.011,08 -0,20% 1.045,76

DJ Stoxx banche 207,23 +0,60% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 316,49 -0,72% 330,54

DJ stoxx tech 193,16 -0,01% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 febbraio (Reuters) - A metà mattina i listini europei hanno ridotto le perdite registrate nelle prime battute.

Pesano i titoli minerari e petroliferi, penalizzati dal rafforzamento del dollaro, che ha causato la discesa dei prezzi di molte materie prime, incluso il petrolio.

Il settore bancario ha recuperato il calo iniziale e ora sale dello 0,6% . Questa mattina diverse banche importanti hanno diffuso i dati trimestrali.

Le Borse europee rimangono tuttavia sotto pressione per i timori su un possibile downgrade della Grecia, che potrebbe avere conseguenze sull'outlook dell'intera eurozona. Moody's ha spiegato che un cambiamento del proprio giudizio dipende dalla piena attuazione del piano di riforma fiscale da parte di Atene. Standard & Poor's ha annunciato che potrebbe tagliare il rating sulla Grecia di uno o due scalini in un mese.

Alle 10,10 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,20%. Il FTSE 100 di Londra .FTSE perde lo 0,13%, il DAX di Francoforte .GDAXI lo 0,14% e il CAC 40 di Parigi .FCHIlo 0,45%.

Tra i titoli in evidenza:

* ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione) sale dello 0,4% dopo aver archiviato l'ultimo trimestre del 2009 con un utile netto di 1,076 miliardi di euro, contro la perdita di 3 miliardi dell'anno precedente, ma sotto le attese di 1,17 miliardi. La società ha però deciso di alzare il dividendo del 17%, portandolo a 4,10 euro per azione. Allianz ha detto che il 2010 sarà un anno di mancata crescita per l'utile operativo, senza dare stime precise.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) guadagna il 6,7% dopo aver ridotto nel 2009 la perdita operativa a 6,2 miliardi di sterline, in calo rispetto ai 6,9 miliardi del 2008. Le sofferenze sono quasi raddoppiate, ma secondo l'istituto avrebbero superato il picco. Rbs ha detto che l'outlook per il 2010 è "cautamente incoraggiante".

* CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) guadagna il 3,4% nonostante i risultati trimestrali sotto le attese a causa delle perdite sul versante della Grecia. L'utile è stato di 433 milioni, mentre il consensus era di 476 milioni.

* NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) ha aperto in rialzo del 2,8% dopo la pubblicazione di risultati trimestrali sopra le attese e aver presentato un piano di rafforzamento, per rimborsare entro il 2013 i 7 miliardi di aiuti pubblici.

* DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) cede l'1,31%. Il gruppo è tornato in utile nel quarto trimestre, grazie a un'operazione straordinaria da 151 milioni, e ha annunciato il pagamento del dividendo. L'utile è stato di 202 milioni, sotto le attese (241 milioni), a fronte di una perdita nel corrispondente periodo 2008 di 2,6 miliardi.

* ABERTIS (ABE.MC: Quotazione) è piatta dopo aver annunciato un miglioramento dell'utile core, grazie soprattutto alle telecomunicazioni e alle operazioni oltreoceano. L'ebitda, a 2,44 miliardi di euro, è sostanzialmente in linea con le attese, mentre l'utile netto, a 653 milioni, è stato lievemente sopra le attese.

* IBERIA IBLA.MC perde quasi il 1,5% dopo aver registrato una perdita operativa record, a causa della riduzione del numero di passeggeri e della difficoltà generale che devono affrontare le compagnie aeree. L'ebit 2009 è peggiorato a 464 milioni, dagli 80 milioni di perdita del 2008 e sotto le attese degli analisti (335 milioni).

* BASF BASF.DE avanza del 4,3% dopo aver annunciato risultati del quarto trimestre sopra le attese e aver stimato una crescita sensibile dell'utile operativo nel 2010. L'Ebit del quarto trimestre è stato di 1,48 miliardi, contro le attese di 1,27 miliardi.