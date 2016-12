BORSE EUROPA - Indici girano in negativo, pesano bancari e auto

indici chiusura

alle 10,25 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.712,18 -0,67% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.007,08 -0,45% 1.045,76

DJ Stoxx banche 202,85 -0,98% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 318,11 -0,08% 330,54

DJ stoxx tech 191,70 -0,25% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 24 febbraio (Reuters) - Dopo una partenza in lieve rialzo le borse europee hanno girato in negativo, trascinate al ribasso dal comparto auto e dai titoli bancari e minerari. Resta in territorio positivo il settore farmaceutico.

Gli investitori sono prudenti, in attesa della testimonianza del presidente della Federal Reserve davanti al Congresso americano: Ben Bernanke dovrà spiegare la decisione, presa la scorsa settimana, di alzare il tasso di sconto sui prestiti di emergenza. Gli investitori sperano di ricevere un'indicazione sul movimento dei tassi di interesse nei prossimi mesi.

"La giornata sarà dominata dalla posizione che prenderà Bernanke. I mercati ne terranno conto e credo che quello che dirà Bernanke oggi darà la direzione ai mercati per almeno le prossime cinque settimane", spiega Howard Wheeldon, analista di BGC Partners.

Alle 10,25 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,45%. Il FTSE 100 di Londra .FTSE perde lo 0,22%, il DAX di Francoforte .GDAXI lo 0,4% e il CAC 40 di Parigi .FCHIlo 0,42%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore auto è il peggiore d'Europa, con l'indice SXAP che perde circa l'1,2%. Ieri sera Dieter Zetsche, presidente della federazione dei costruttori europei Acea e Ad di Daimler, ha detto di non prevedere una ripresa della domanda nel 2010 e che il mercato è lontano dall'essersi stabilizzato. Tra i titoli peggiori FIAT <FIA:MI>, PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione), DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione), che perdono tra l'1,4 e il 2,6%.

* Deboli i bancari, con l'indice di settore che scende dell'1%. In forte calo BBVA (BBVA.MC: Quotazione) e BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione), dopo i downgrade di Barclays.

* COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) cede circa il 4% dopo che il quotidiano Handelsblatt ha scritto che l'istituto tedesco potrebbe aver bisogno di raccogliere 3 miliardi di capitali freschi quest'anno. Ieri Commerznbank aveva annunciato di aver archiviato il quarto trimestre con una perdita peggiore delle attese e che il 2010 sarà difficile.

* Tra i titoli a minore capitalizzazione, RHODIA RHA.PA sale del 6,6% dopo aver pubblicato risultati annuali 2009 superiori alle attese e aver annunciato un forte aumento dell'ebitda per il 2010.

* ACCOR (ACCP.PA: Quotazione) guadagna quasi il 2,5% dopo aver annunciato che la divisione del gruppo in due società distinte, una dedicata al business alberghiero e una ai servizi come i ticket restaurant, sarà effettiva da luglio. Il gruppo ha pubblicato risultati 2009 corrispondenti alla parte alta della forchetta delle previsioni.

* VALLOUREC (VLLP.PA: Quotazione) sale del 2,7% dopo che i risultati 2009 hanno battuto le attese degli analisti.

* EADS EAD.PA cede l'1,6% dopo i primi guadagni sull'annuncio, ieri, di un accordo di principio tra la società e i paesi clienti per il finanziamento dell'aereo militare A400M.