BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano banche guidate da Commerz

indici chiusura

alle 15,35 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.761,13 -0,61% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.019,19 -0,39% 1.045,76

DJ Stoxx banche 206,82 -1,10% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 321,37 -0,62% 330,54

DJ stoxx tech 194,21 -0,17% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 febbraio (Reuters) - Le borse europee nel primo pomeriggio si muovono in territorio negativo, appesantite dai dati deludenti dell'indice Ifo che hanno mostrato un calo della fiducia delle imprese tedesche per la prima volta in quasi un anno.

Al tono debole dei listini del vecchio continente contribuisce anche l'avvio con il segno meno di Wall Street.

Le banche sono tra le maggiori responsabili della pesantezza dei listini, guidate da Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione). Lettera anche sui titoli legati alle commodity, con il greggio in calo di oltre il 2% dopo il rally degli ultimi cinque giorni.

Intorno alle 15,35 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,4%. Sulle singole piazze il FTSE 100 di Londra .FTSE è piatto, il DAX di Francoforte .GDAXI scende dello 0,57% e il CAC 40 di Parigi .FCHI dello 0,31%.

Tra i titoli in evidenza:

* COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) lascia sul campo oltre il 6% dopo aver archiviato il quarto trimestre con una perdita peggiore delle attese e aver preannunciato un 2010 difficile.

* Il gruppo danede della birra CARLSBERG CARRLb.CO balza di oltre il 7% sulla scia di una revisione al rialzo delle stime di margine nel medio termine.

* La rivale olandese HEINEKEN (HEIN.AS: Quotazione) guadagna più del 3% dopo l'annuncio di un utile netto 2009 sopra le attese.

* WOLSELEY (WOS.L: Quotazione) balza di quasi il 12% dopo che il fornitore di materiali da costruzione ha anticipato che i risultati per l'anno fiscale che termina a luglio potrebbero battere le previsioni, portando BofA Merrill Lynch ad alzare le sue stime.

* MERCK KGAA (MRCG.DE: Quotazione) perde più del 7% dopo aver dato per il 2010 stime prudenti, sotto le attese del mercato, e aver tagliato il dividendo.

* In progresso del 6% circa CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione) sulla scorta di risultati del quarto trimestre sopra le attese.