BORSE EUROPA - Indici in leggero rialzo con minerari

indici chiusura

alle 10,25 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.781,34 +0,12% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.024,92 +0,12% 1.045,76

DJ Stoxx banche 207,62 -0,70% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 323,78 +0,09% 330,54

DJ stoxx tech 194,99 +0,23% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 febbraio (Reuters) - Le borse europee partono in leggero rialzo, sostenute dai titoli minerari, mentre i bancari e i farmaceutici sono deboli.

In evidenza il settore "food & beverage", trainato dai rally di Carlsberg e Heineken dopo i risultati.

Gli investitori sono prudenti in attesa della testimonianza del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke davanti al congresso Usa (prevista per domani e giovedì), che dovrebbe dare qualche indicazione sul movimento dei tassi di interesse, dopo che la scorsa settimana la Fed ha alzato il tasso di sconto sui prestiti di emergenza.

In calendario oggi anche i risultati di importanti società, come Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione), e numerosi dati macroeconomici.

Alle 10,25 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,12%, dopo aver chiuso ieri in ribasso dello 0,3%. Il FTSE 100 di Londra .FTSE sale dello 0,35%, il DAX di Francoforte .GDAXI dello 0,24% e il CAC 40 di Parigi .FCHI dello 0,35%.

Tra i titoli in evidenza:

* COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) cede il 3,8% dopo aver archiviato il quarto trimestre con una perdita peggiore delle attese, causata dagli scarsi risultati sui mercati finanziari e dai maggiori accantonamenti per rischi sui crediti. L'istituto ha annunciato che il 2010 sarà difficile.

* CARLSBERG CARRLb.CO sale del 6,2% dopo aver annunciato per il 2010 un ebit in linea con il 2009 e archiviato il quarto trimestre con un utile operativo leggermente sotto il consensus Reuters.

* HEINEKEN (HEIN.AS: Quotazione) guadagna il 2,3% dopo aver pubblicato risultati 2009 sostanzialmente in linea con le attese e nonostante abbia previsto per quest'anno un minore consumo di birra in alcune regioni e una crescita di prezzi limitata.

* WOLSELEY (WOS.L: Quotazione) balza del 9,8%, tra i migliori titoli del FTSE 100 .FTSE, dopo che il fornitore di materiali da costruzione ha anticipato che i risultati per l'anno fiscale che termina a luglio potrebbero battere le previsioni, portando BofA Merrill Lynch ad alzare le sue stime.

* MERCK KGAA (MRCG.DE: Quotazione) perde oltre il 4% dopo aver dato per il 2010 stime prudenti, sotto le attese del mercato, e aver tagliato il dividendo.

* ROCHE Holding AG ROG.VX perde lo 0,9% circa dopo che il suo farmaco Avastin non ha superato un test che misurava la sua efficacia.

* Q-CELLS QCEG.DE sale inaspettatamente dell'1,4% dopo aver pubblicato i risultati 2009, che hanno mostrato una perdita netta peggiore delle attese. Il produttore di pannelli solari ha detto inoltre di aspettarsi un anno all'insegna dell'incertezza. Nonostante il taglio degli incentivi per l'energia solare, Q-Cells si aspetta comunque una crescita del mercato anche se i "margini resteranno sotto pressione".