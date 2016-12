BORSE EUROPA - Indici poco mossi, giù farmaceutici, bene banche

indici chiusura

alle 15,35 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.791,09 -0,08% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.026,68 +0,06% 1.045,76

DJ Stoxx banche 209,59 +0,86% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 324,75 +0,24% 330,54

DJ stoxx tech 195,28 +0,54% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 febbraio (Reuters) - Le borse europee nel primo pomeriggio viaggiano appena sopra la parità, aiutate dalla partenza cautamente positiva di Wall Street.

A livello settoriale deboli i farmaceutici trascinati da GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione). Generalmente ben impostate le banche, che arginano il ribasso dei listini in una stagione di risultati sostanzialmente favorevole per il comparto. Un apporto positivo arriva anche dai minerari.

Intorno alle 15,35 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è piatto. Sulle singole piazze il Ftse 100 londinese .FTSE guadagna lo 0,3%, il DAX di Francoforte .GDAXI è stabile e il CAC 40 di Parigi .FCHI guadagna lo 0,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) cede il 2,5% colpita dalla raccomandazione di esperti della Fda per il ritiro dal mercato di uno dei suoi farmaci di punta contro il diabete, l'Avandia, per motivi di sicurezza. Nel comparto accusano cali tra 0,6 e 0,3% anche ROCHE ROG.VX e SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione).

* In controtendenza rispetto al settore, BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) lascia sul terreno il 4% dopo che il governo irlandese ha rilevato circa il 16% dell'istituto, la prima quota diretta in aggiunta alla partecipazione indiretta del 25% detenuta da Dublino.

* PHILIPS ELECTRONICS (PHG.AS: Quotazione) sale del 2% circa. Il gruppo ha detto di aver raggiunto il suo obiettivo per le vendite "verdi" tre anni in anticipo rispetto ai piani e ha fissato nuovi target per il 2015.

* ALCATEL-LUCENT ALUA.PA guadagna quasi il 5% dopo che Bofa Merrill Lynch l'ha inserita nel suo elenco di "recommended buys".

* La società tedesca di costruzioni BILGFINGER BERGER (GBFG.DE: Quotazione) lascia sul campo quasi il 6% dopo l'annuncio venerdì sera sull'ampliamento dell'inchiesta relativa a un progetto per la metropolitana di Colonia.

* LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) perde circa il 2% con i piloti in sciopero per quattro giorni. * Il gruppo danese di ingredienti alimentari ed enzimi DANISCO DCO.CO segna un progresso del 2,7% dopo indiscrezioni sulla stampa locale secondo cui il gruppo potrebbe essere l'obiettivo di un takeover.