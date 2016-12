BORSE EUROPA - Indici in positivo trascinati da rialzi Bnp e Ing

indici chiusura

alle 15,50 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.766,06 +1,66% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.015,63 +1,35% 1.045,76

DJ Stoxx banche 206,71 +2,24% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 322,05 +0,13% 330,54

DJ stoxx tech 192,46 +1,75% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 febbraio (Reuters) - Giornata di ottimismo per i listini europei: dopo l'apertura positiva di Wall Street gli indici continuano indisturbati la corsa al rialzo, salendo al livello più alto in due settimane.

Motore della seduta sono ancora una volta i finanziari, dopo i risultati sopra le attese di Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione).

Intorno alle 15,50 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in rialzo dell'1,35% circa mentre sulle singole piazze il FTSE 100 .FTSE avanza dello 0,86%, il DAX .GDAXI dell'1,2%, il CAC 40 .FCHI dell'1,71%.

Tra i titoli in evidenza:

* BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) guadagna oltre il 4,4% sulla scia di utili sopra le attese negli ultimi tre mesi del 2009 e su previsioni ottimiste per il 2010.

* L'assicuratore olandese ING ING.AS avanza del 5,6%, nonostante risultati decisamente sotto le attese. Molti analisti considerano il titolo sottovalutato rispetto al valore reale.

* EADS EAD.PA sale di quasi il 5% mentre sembra sempre più vicina una conclusione favorevole dell'accordo per il finanziamento del progetto per l'aereo militare Airbus A400. Dai sette paesi europei che nel 2003 avevano ordinato il velivolo è giunta un'offerta "finale" da 3,5 miliardi di euro.

* La francese PUBLICIS PUBL.PA lascia sul terreno quasi il 3,4% dopo trimestrali e previsioni 2010 giudicate deludenti.

* La produttrice norvegese OPERA SOFTWARE (OPERA.OL: Quotazione) guadagna circa il 4%. Gli analisti sostengono che la società sta emergendo come un obiettivo per le acquisizioni, dato il suo ruolo strategico per gli operatori sul mercato dei software.

* Rialzo di quasi il 6% per MAN GROUP (EMG.L: Quotazione), il più grande fondo quotato a livello globale. I trader citano le voci di un interesse da parte del gruppo americano Blackrock (BLK.N: Quotazione).