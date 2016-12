BORSE EUROPA - Apertura positiva, acquisti su banche e minerari

indici chiusura

alle 9,45 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.752,39 +1,16% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.011,62 +0,95% 1.045,76

DJ Stoxx banche 204,89 +1,34% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 322,61 +0,30% 330,54

DJ stoxx tech 191,56 +1,30% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 febbraio (Reuters) - Borse europee in rialzo per la terza seduta consecutiva, sostenute dalla trimestrale migliore delle attese della francese Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione), che dà slancio a tutto il settore finanziario, e dal rafforzamento delle quotazioni delle meterie prime, che alimenta gli acquisti sul comparto delle minerario.

Alle 9,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in rialzo dello 0,9% a 1.010,83 punti. Il FTSE 100 di Londra .FTSE avanza dello 0,57%, il DAX di Francoforte .GDAXI dello 0,88%, il CAC 40 di Parigi .FCHI dell'1,13%.

"C'è una sensazione generale positiva sull'azionario dopo il forte rialzo di ieri a Wall Street" spiega l'analista di Odl Securities Owen Ireland. "La tendenza di fondo mi sembra di nuovo positiva, il mercato sta prendendo fiducia su una soluzione della questione greca".

Tra i titoli in evidenza:

* Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione) sale del 2,2% in apertura. Profitti sopra le attese per la banca francese nel quarto trimestre, grazie soprattutto alla riduzione degli accantonamenti su prestiti inesigibili. L'AD Baudouin Prot si è mostrato relativamente ottimista riguardo il 2010, prevedendo un'ulteriore riduzione degli accantonamenti e del rischio complessivo a livello di gruppo.

Nel settore bancario Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) sale dell'1%, SocGen (SOGN.PA: Quotazione) dell'1,56%, Hsbc (HSBA.L: Quotazione) dell'1,5%, Lloyds (LLOY.L: Quotazione) dell'1,5%, Santander (SAN.MC: Quotazione) dell'1,18% e Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) del 2%.

* Tra i migliori ci sono anche i titoli minerari. Bhp Billiton (BLT.L: Quotazione) guadagna lo 0,71%, Anglo American (AAL.L: Quotazione) lo 0,66%, Antofagasta (ANTO.L: Quotazione) lo 0,74%, Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) lo 0,6%, Xstrata XTA.L l'1,51%, Eurasian Natural Resources ENRC.L il 3%.

* EADS EAD.PA ha aperto con un rialzo del 4%, in vista della chiusura dell'accordo per il finanziamento del progetto per l'aereo militare Airbus A400. Dai sette paesi europei che nel 2003 avevano ordinato il velivolo è giunta un'offerta "finale" da 3,5 miliardi di euro.

* Deutsche Boerse (DB1Gn.DE: Quotazione) sale del 2,4%. Il gestore della Borsa tedesca annuncia una nuova tornata di tagli ai costi e afferma di volersi concentrare sulla crescita organica per difendere le proprie quote di mercato. L'annuncio arriva a seguito della prima trimestrale in rosso mai registrata dalla società.