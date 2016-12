BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano auto, bancari e minerari

indici chiusura

alle 16,15 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.669,30 -0,47% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 986,49 -0,41% 1.045,76

DJ Stoxx banche 195,62 -1,65% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 316,33 -0,07% 330,54

DJ stoxx tech 186,35 -0,44% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 febbraio (Reuters) - Le borse europee si muovono al ribasso, sulla scia dell'apertura negativa di Wall Street, mettendo fine a quattro giorni di guadagni.

A trascinare al ribasso i listini sono soprattutto i titoli delle case automobilistiche, quelli bancari e quelli minerari. Gli ultimi due sono sotto pressione a causa dell'inasprimento dei requisiti di riserve obbligatorie deciso dalla banca centrale cinese.

Continuano invece gli acquisti sui titoli difensivi, come i farmaceutici e gli alimentari.

Il mercato non si aspettava così presto un ulteriore stretta monetaria della Cina, soprattutto dopo che i dati hanno mostrato un'inflazione sorprendentemente bassa a gennaio.

Sul fronte della zona euro, continuano a pesare le preoccupazioni sulla situazione greca. Una fonte governativa europea ha fatto sapere che è improbabile che la riunione dei ministri finanziari Ue della settimana prossima decida un pacchetto di sostegno alla Grecia, anche se condizioni avverse sui mercati finanziari potrebbero far prendere un provvedimento in qualsiasi momento.

Attorno alle 16,15 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in calo dello 0,41% a 986,49 punti. Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE cede lo 0,47%, il DAX .GDAXI dello 0,3% e il CAC 40 .FCHI dello 0,56%.

Tra i titoli in evidenza:

*MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) perde il 2,3%. La società francese dei pneumatici ha annunciato un utile netto sotto le attese ma ha confermato il target sulla generazione di cassa positiva per l'anno e ha proposto il pagamento di un dividendo di un euro per azione. Michelin ha precisato di aver non avere "troppa visibilità sul 2010 nè sui mercati" e non ha dato previsioni puntuali per l'anno in corso.

* Il settore auto è il peggiore d'Europa, in calo di oltre il 3% . Colpiti dalle vendite soprattutto le case automobilistiche francesi, dopo dati pubblicati nei giorni scorsi dai costruttori e oggi da Michelin: PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) cede il 4,7%, RENAULT (RENA.PA: Quotazione) scende del 5% e VALEO (VLOF.PA: Quotazione), perde il 5,3%. * VOLKSWAGEN (VOWG_p.DE: Quotazione) contiene le perdite intorno all'1% dopo aver annunciato un aumento del 41% nel volume di vendite di gennaio e precisato che questo tasso di crescita si esaurirà con la fine degli incentivi statali.

* I titoli bancari cedono il 2,4% . Particolarmente negativo il settore finanziario greco, che cede nel complesso il 5% .FTABNK, zavorrato anche dal pil greco peggiore del previsto.

* In un settore minerario negativo, AURUBIUS (NAFG.DE: Quotazione), il maggior fonditore di rame europeo, è in controtendenza e guadagna il 4% circa sulle previsioni di un utile operativo in miglioramento nel 2010 e sull'utile del primo trimestre sopra le attese grazie ai prezzi delle materie prime più alti.

*THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione) sale del 3,4% dopo avere annunciato stamani un utile pretasse del primo trimestre migliore delle attese, grazie al taglio dei costi, ai miglioramenti della domanda e al rialzo del prezzi.

* TECHNIP (TECF.PA: Quotazione) cede l'1,5%. Il gruppo di impianti petroliferi ha detto che nell'ultimo trimestre 2009 ha avuto risultati operativi sopra le previsioni e pertanto i risultati sull'intero anno, che saranno pubblicati il 18 febbraio prossimo, superanno l'ultima guidance.