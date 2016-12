BORSE EUROPA -Indici positivi per quinta seduta,bene Oil, banche

indici chiusura

alle 9,45 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.699,30 +0,71% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 998,49 +0,81% 1.045,76

DJ Stoxx banche 199,32 +0,21% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 319,93 +1,10% 330,54

DJ stoxx tech 188,25 +0,51% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 febbraio (Reuters) - Borse europee in rialzo per la quinta seduta consecutiva spinte dai titoli petroliferi, risorse di base e bancari.

Le dichiarazioni di sostengo delle Ue alla Grecia hanno attenuato il nervosismo del mercato.

Gli analisti sottolineano che si tratta di un movimento di natura tecnica in un contesto di volatilità dettato anche dalla delusione per la mancanza di un piano di aiuti dettagliato.

"Adesso il mercato cercherà la prossima vittima e punterà a paesi come Portogallo e Spagna. Ciò accadrà nel corso della prossima settimana e manterrà la volatilità sui mercati", dice Koen De Leus, economista a KBC Securities.

Attorno alle 9,45 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in rialzo dello 0,7% a 998,49 punti dopo avere superato nei primi scambi il livello psicologico di 1.000 punti.

Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE avanza dello 0,67%, il DAX .GDAXI dello 0,81% e il CAC 40 .FCHI dello 0,71%.

Tra i titoli in evidenza:

*THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione) balza di oltre 4% dopo avere annunciato stamani un utile pretasse del primo trimestre migliore delle attese, grazie al taglio dei costi, ai miglioramenti della domanda e al rialzo del prezzi. Il gruppo siderurgico tedesco ha riportato un utile lordo di 313 milioni di euro da 240 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso.

*MICHELIN (MICP.PA: Quotazione), volatile, perde il 2,6% dopo una partenza in netto rialzo. La società francese dei pneumatici ha annunciato un utile netto sotto le attese ma ha confermato il target sulla generazione di cassa positiva per l'anno e ha proposto il pagamento di un dividendo di un euro per azione

* TECHNIP (TECF.PA: Quotazione) cede lo 0,77%. Il gruppo di impianti petroliferi ha detto che nell'ultimo trimestre 2009 ha avuto risultati operativi sopra le previsioni e pertanto i risultati sull'intero anno, che saranno pubblicati il 18 febbraio prossimo, superanno l'ultima guidance. La società ha inoltre annunciato accantonamenti straordinari per 245 milioni di euro per i costi legati alla disputa in Nigeria.