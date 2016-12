BORSE EUROPA - Indici positivi in attesa summit Ue, forti banche

indici chiusura

alle 9,40 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.722,04 +0,81% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 994,82 +0,78% 1.045,76

DJ Stoxx banche 203,32 +0,96% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 314,67 +1,26% 330,54

DJ stoxx tech 188,51 +0,22% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 febbraio (Reuters) - Le borse europee si muovono al rialzo per il quarto giorno consecutivo in attesa che il vertice Ue dia qualche indicazione in più sul piano di salvataggio della Grecia, stretta nella morsa di un debito pubblico molto alto.

Attorno alle 9,40 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in rialzo dello 0,74%. Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE avanza dell'1,05%, il DAX .GDAXI dello 0,57% e il CAC 40 .FCHI dello 0,91%.

Fra i settori in maggior rialzo, quello bancario e quello petrolifero.

"Gli occhi sono tutti per il meeting Ue e per cosa succederà con la Grecia. È tutta questione di fiducia oggi" ha detto Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management.

"I mercati vogliono vedere segnali che l'Europa può erigersi e avere un percorso chiaro... Cerchiamo una chiarezza che ponga fine a qualunque ulteriore timore che il problema non riguardi solo le economie periferiche ma altre aree europee.

Tra i titoli in evidenza:

* Fra i bancari, CREDIT SUISSE CSGN.VX vede un rialzo dell'1,4% dopo aver comunicato un certo ottimismo per il 2010. La banca ha registrato negli ultimi tre mesi il suo risultato trimestrale più basso del 2009, per le difficili condizioni del mercato, continuando tuttavia ad attrarre flussi clienti.

* ALCATEL-LUCENT ALUA.PA perde il 7,5% dopo aver ridotto il suo target di margini operativi 2010 e aver comunicato ricavi più bassi delle attese per l'anno scorso e perdite superiori al previsto, a causa della continua difficoltà del mercato delle telecomunicazioni. La società ha comunicato che il suo utile operativo 'adjusted' per quest'anno sarà fra l'1% e il 5%, a fronte del 5% delle precedenti previsioni.

* TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) ha chiuso il quarto trimestre con un calo dell'utile netto 'adjusted' del 28% a 2,08 miliardi di euro risentendo dei ribassi dei prezzi di petrolio e gas e della contrazione dei margini di raffinazione. La compagnia petrolifera francese ha detto che manterrà investimenti stabili a 18 miliardi di dollari, l'80% dei quali nell'upstream. Alle 9,15 il titolo sale del 2,3%.

* Attenzione anche su BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione). Il colosso petrolifero britannico ha chiuso l'ultimo trimestre con un utile inferiore alle stime, seppure in notevole crescita grazie all'incremento dei prezzi del greggio e dei volumi di estrazione. Il titolo sale dello 0,9%.

* In rialzo del 3% RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), che ha registrato utili del secondo semestre al di sopra delle attese.