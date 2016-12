BORSE EUROPA - Indici positivi, bene i bancari

indici chiusura

alle 9,50 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.690,40 +0,82% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 986,62 +0,53% 1.045,76

DJ Stoxx banche 199,83 +1,81% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 311,90 +0,58% 330,54

DJ stoxx tech 189,10 +0,01% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 febbraio (Reuters) - Le borse europee si muovono al rialzo per il terzo giorno consecutivo sostenute dai titoli finanziari. Migliora il sentiment sul mercato mentre aumentano i segnali di un possibile aiuto della Ue nei confronti della Grecia alle prese con la difficile gestione del proprio debito pubblico.

Intorno alle 9,45 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in rialzo dello 0,99%. Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE avanza dello 0,64%, il DAX .GDAXI dello 0,94% e il CAC 40 .FCHI dello 0,91%.

Tra i migliori a livello settoriale troviamo le banche come Standard Chartered (STAN.L: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione), Barclays (BARC.L: Quotazione), Lloyds (LLOY.L: Quotazione), Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) e Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione).

"Forse il mercato ha esaurito il nervosismo a breve termine. Non puoi avere vendite ogni giorno solo per colpa della Grecia. Il mercato sta consolidando ma è ancora in una fase di rialzo ciclica", osserva Bernard McAlinden, investment strategist di NCB Stockbrokers, a Dublino.

I governi europei hanno concordato in via di principio un aiuto alla Grecia secondo quanto riferito da una fonte della coalizione di governo tedesco. Sarebbe il primo intervento a favore di un paese membro della zona euro negli 11 anni di storia della moneta unica.

Tra i titoli in evidenza:

* ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), la maggiore società di acciaio al mondo, cede il 5% dopo aver stimato maggiori consegne ma a prezzi più bassi nei primi tre mesi del 2010, con un utile core che potrebbe calare rispetto al quarto trimestre.

* PSA PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione) cede l'1,5% circa dopo aver detto di aver visto perdite in aumento nel 2009, scegliendo di non fornire un outlook oltre la metà del 2010. La casa automobilistica si è limitata a sottolineare che le difficili condizioni di business proseguiranno nel 2010.

* La matricola francese MEDICA MDCA.PA sale di oltre l'8% nel giorno del debutto alla borsa di Parigi.

* Lettera su HEIDELBERGCEMENT (HEIG.DE: Quotazione), il quarto maggior gruppo cementiero al mondo, dopo aver fornito un outlook improntato alla cautela per quest'anno.