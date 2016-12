BORSE EUROPA - Indici consolidano rialzi dopo avvio Wall Street

indici chiusura

alle 15,55 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.677,84 +0,49% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 983,05 +0,42% 1.045,76

DJ Stoxx banche 198,49 +1,82% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 310,38 +0,13% 330,54

DJ stoxx tech 190,00 -0,05% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 9 febbraio (Reuters) - Dopo la mattinata incerta, le borse europee volgono in positivo e prendono forza dalle insistenti indiscrezioni circa il salvataggio della Grecia da parte dell'Unione europea. Alimentano il rally delle piazze continentali anche le notizie da Oltreoceano, che vedono Wall Street aprire in positivo.

Le voci relative all'intervento dei governi europei a favore della Grecia sono strettamente legate al Consiglio dell'Ue in programma giovedì, a cui parteciperà anche il governatore Jean-Claude Trichet che per questa ragione ha lasciato in anticipo un vertice monetario in Australia.

La borsa americana nel frattempo appare tonica nelle prime battute, grazie anche alle buone prospettive sui titoli industriali citate da diversi broker, che vedono Caterpillar (CAT.N: Quotazione) balzare a quasi +5% e infondere ulteriore fiducia nei mercati.

Intorno alle 15,55 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in rialzo dello 0,4%. Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE avanza dello 0,6%, il DAX .GDAXI dello 0,7% e il CAC 40 .FCHI dello 0,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* Toniche le banche ai quattro angoli del continente, con DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) a +4,2%, LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) a +3,8%, BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) a +3,3% e BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) a +3,1%.

Vistosa eccezione UBS UBSN.VX che peggiora a -3% pur avendo annunciato il primo utile netto trimestrale da un anno, ma con deflussi nettamente superiori alle attese.

* Bene anche le materie prime, con lo stoxx di settore che guadagna il 2,5% sull'incremento dell'1,5% nel prezzo del rame. Bene ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) a +3,9%, RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) a +4,5%, XTRATA XTA.L a +5,2% e ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) a +2,5%.

* Il gruppo Swatch UHR.VX balza a +6% dopo aver battuto le previsioni sugli utili 2009e confermato l'outlook positivo per l'anno in corso.

* Peggiora il gruppo immobiliare franco-olandese UNIBAIL-RODAMCO UNBP.PA, a -5% a causa della guidance deludente per il 2010, annunciata insieme ai risultati per il 2009.

* Fuori dal coro le tlc , che perdono lo 0,4% a livello europeo. Cede FRANCE TELECOM FTE.PA, in attesa della decisione di un tribunale egiziano circa l'ammissibilità dell'offera del gruppo francese per l'egiziana Ecms EMOB.CA, conestata dai rivali di Orascom ORTE.CA. Perde anche TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione), a -0,7% nel giorno in cui il quotidiano brasiliano "O Globo" torna a dare per imminente l'annuncio dell'integrazione con Telecom Italia (TLIT.MI: Quotazione).

* Deboli i farmaceutici , tra cui però si distingue in positivo ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) a +1,6% dopo il via libera americano all'ampliamento dell'utilizzo del Crestor, che rafforza la posizione del gruppo nel mercato dei farmaci contro il colesterolo.

* Sempre più a fondo la compagnia aerea scandinava SAS (SAS.ST: Quotazione), che ora cede circa il 22% dopo la dichiarazione del ministro svedese delle Finanze, Anders Borg, che ribadisce lo scetticismo sull'assetto proprietario della società ma aggiunge di non vedere un acquirente all'orizzonte. La compagnia ha annunciato un aumento di capitale da 5 miliardi di corone svedesi e una perdita del quarto trimestre più consistente del previsto.