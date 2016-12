BORSE EUROPA - Indici poco mossi, in ribasso il settore bancario

indici chiusura

alle 15,45 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.637,36 +0,24% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 970,55 -0,17% 1.045,76

DJ Stoxx banche 191,72 -1,45% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 306,83 -0,50% 330,54

DJ stoxx tech 188,91 -1,13% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse, con i guadagni dei titoli difensivi, in particolare farmaceutici e alimentari, neutralizzati dal settore bancario, in ribasso sui timori per la situazione finanziaria di alcuni paesi dell'eurozona.

"C'è ancora preoccupazione per la zona euro e questo penalizza le banche. Fino a quando questi timori continueranno, fino a quando le questioni di Grecia, Spagna e Portogallo non saranno risolte, allora credo che il rally sarà bloccato", spiega Nick Serff, analista di City Index.

Durante il week end i ministri europei del G7 hanno cercato di convincere gli altri membri che la situazione è sotto controllo e hanno detto che vigileranno sull'attuazione del piano di riduzione del debito della Grecia.

Intorno alle 15,45 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,17%, dopo aver perso la scorsa settimana il 3,9%, il maggior calo settimanale degli ultimi undici mesi.

Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE lascia sul terreno lo 0,3%, il DAX .GDAXI avanza dello 0,08% e il CAC 40 .FCHI è piatto. L'indice Ibex della borsa di Madrid .IBEX è in calo dello 0,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore finanziario è tra i peggiori d'Europa, l'indice di settore è in calo dell'1,45%, zavorrato dagli istituti greci (l'indice cede oltre sei punti percentuali).

* DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) guadagna il 3,6% dopo l'annuncio di venerdì sull'accordo con la Commissione Ue relativo al piano di ristrutturazione. Il gruppo finanziario franco-belga ha detto ieri che il 2010 sarà un anno difficile e che nel futuro concentrerà i propri sforzi nelle attività retail. Oddo Securities ha alzato il giudizio a "add" da "reduce". * In rialzo i minerari, aiutati dai prezzi sostenuti dei metalli. In spolvero RANDGOLD RESOURCES (RRS.L: Quotazione) che balza del 5% dopo i risultati del 2009 che hanno evidenziato una crescita dell'utile del 79%. * XSTRATA XTA.L guadagna l'1,7% dopo aver annunciato il ripristino dei dividendi, spiegando che le previsioni sulla domanda di materie prime nel medio termine sono incoraggianti. Il gruppo ha archiviato il 2009 con un calo del 41% nell'utile.

* SAP AG (SAPG.DE: Quotazione) perde il 2,4% dopo le inaspettate dimissioni dell'amministratore delegato Leo Apotheker.

* Volvo (VOLVb.ST: Quotazione) scende del 4%, ritracciando i guadagni di venerdì e trascinando al ribasso anche altri titoli del settore come la svedese Scania SCVb.ST e la tedesca MAN AG (MANG.DE: Quotazione).

* Daimler (DAIGn.DE: Quotazione) guadagna oltre il 2% dopo l'ascesa di Wolfgang Bernhard nel cda della società e a capo della produzione della divisione Mercedes Benz.

* Swiss Re RUKN.VX perde oltre il 4% sui timori per la possibile esposizione verso Grecia e altri paesi europei fortemente indebitati. * Santander (SAN.MC: Quotazione) sta considerando la vendita di una quota di minoranza della controllata britannica attraverso la quotazione. Il titolo è poco mosso.