BORSE EUROPA - Indici rimbalzano dai minimi, bene petroliferi

indici chiusura

alle 9,45 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.664,56 +1,25% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 979,28 +0,74% 1.045,76

DJ Stoxx banche 196,74 +1,13% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 309,29 +0,31% 330,54

DJ stoxx tech 192,52 +0,76% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 febbraio (Reuters) - Le borse europee rimbalzano in apertura dai minimi di tre mesi toccati nella precedente seduta grazie alla spinta dei titoli energetici e delle materie prime e al rally dei finanziari.

"E' un rimbalzo tecnico, ci sono ancora investitori convinti che sia un buon momento per entrare sull'azionario. Non dobbiamo dimenticare che ci sono tanti investitori che hanno perso il rally", commenta Koen De Leus, economista a KBC Securities secondo cui il mercato è tuttavia ancora in fase di difficoltà sui timori per la sostenibilità dei deficiti della zona euro.

Nel weekend i ministri delle finanze europei hanno tentato di assicurare le loro controparti nel G7 che la situazione debitoria nella zona euro è sotto controllo e che la Grecia riuscirà a ridurre il deficit.

Intorno alle 9,45 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,74% dopo tre sedute consecutive di ribassi e dopo aver chiuso la giornata di venerdì con un calo del 2,1%.

Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE avanza dell'1%, il DAX .GDAXI dell'1,2% e il CAC 40 .FCHI dell'1,4%. Anche l'indice Ibex della borsa di Madrid .IBEX si accoda al rally e sale dell'1,4% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) balza di oltre il 7% dopo l'annuncio di venerdì sull'accordo con la Commissione Ue relativo al piano di ristrutturazione. Il gruppo finanziario franco-belga ha detto ieri che il 2010 sarà un anno difficile e che nel futuro concentrerà i propri sforzi nelle attività retail. Oddo Securities ha alzato il giudizio a "add" da "reduce". * Petroliferi in rialzo sul recupero delle quotazioni del greggio: tra i migliori REPSOL (REP.MC: Quotazione) e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) con rialzo dell'1,5% circa.

* I minerari beneficiano dei rialzi dei prezzi del rame MCU3, alluminio MAL3 e zinco MZN3: BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) guadagnano tra il 2,5% e il 3%. Nel comparto in particolare evidenza RANDGOLD RESOURCES (RRS.L: Quotazione) che balza del 5% dopo i risultati del 2009 che hanno evidenziato un rialzo dell'utile del 79%. L'Ad di XSTRATA XTA.L, Mick David, in una intervista a Reuters ha detto che non sono in corso colloqui con il principale azionista, la trading house Glencore [GLEN.UL] per una possibile fuzione anche se un'operazione del genere ha un potenziale di valore.