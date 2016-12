BORSE EUROPA - Indici ancora in calo, volatilità dopo dati Usa

indici chiusura

alle 15,40 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.661,65 -1,76% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 978,82 -1,42% 1.045,76

DJ Stoxx banche 197,65 -1,73% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 309,78 -1,77% 330,54

DJ stoxx tech 192,56 -1,50% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 febbraio (Reuters) - Le Borse europee si mantengono in territorio negativo ma lontane dai minimi dopo la pubblicazione dei dati sull'occupazione Usa. Negativa anche Madrid, dove tuttavia l'indice Ibex 35 .IBEX ridimensiona il crollo di ieri in una discesa di mezzo punto percentuale. Il PSI 20 .PSI20 di Lisbona cede lo 0,69%, anch'esso in recupero.

Il mercato del lavoro Usa ha registrato un'inattesa perdita di 20.000 posti di lavoro a gennaio (+5.000 posti erano attesi), ma il tasso di disoccupazione è sceso a sorpresa a un minimo di cinque mesi al 9,7% contro attese di 10,1%. Una discesa però almeno parzialmente spiegabile con l'aumento di coloro che hanno smesso di cercare lavoro.

A pesare sugli indici sono ancora le banche, che ben lontane dall'essere il paniere settoriale più pesante risentono tuttavia ancora delle preoccupazioni sui paesi periferici della zona euro, ma nettamente peggiori sono altri panieri, tra cui l'auto (Stoxx -2,6%), i servizi finanziari, i media e gli energetici.

Intorno alle 15,40 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde oltre l'1,42% a 978,82, ai minimi da inizio dicembre 2009. Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE cede l'1,22%, il DAX .GDAXI lo 0,85% e il CAC 40 .FCHI il 2,34%.

Tra i titoli in evidenza:

* BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) e LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) in calo di circa il 2,5%, HSBC (HSBA.L: Quotazione) che cede lo 0,3%. SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) che ieri è crollato oggi è piatto.

* Dopo un avvio in perdita, VOLVO (VOLVb.ST: Quotazione), la numero due al mondo per produzione di autocarri, sale di quasi il 3%. La società ha annunciato una perdita operativa di 2,3 miliardi di corone nel quarto trimestre, ben oltre le attese a -519 milioni.

* Il produttore inglese di gas BG BG.L nel quarto trimestre ha visto una flessione del 38% degli utili, ma ha detto di mirare a una forte crescita della produzione di petrolio e gas nei prossimi dieci anni. Il titolo perde il 3,3%. in calo fra lo 0,7% e il 2,1%. Male anche altri energetici, TOTAL (TOTF.PA: Quotazione), ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.AS: Quotazione) e REPSOL (REP.MC: Quotazione).

* BRITISH AIRWAYS BAY.L ha realizzato nel terzo trimestre al 31 dicembre un inaspettato utile operativo di 25 milioni di sterline rispetto alla perdita di 51 milioni dell'anno precedente e a attese per una perdita tra i 90 e i 100 milioni. Il traffico aereo a gennaio è però diminuito del 7%. Dopo un avvio in salita, il titolo cede lo 0,85%.

* Riduce il rialzo rispetto alla mattinata DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) che guadagna l'1,0% circa. La società tlc tedesca starebbe considerando una Ipo o uno scorporo della controllata T-Mobile Usa, secondo indiscrezioni.

* La big svizzera del wealth management JULIUS BAER BAER.VX resta in calo con -1,45% dopo i risultati 2009 in linea con le attese. L'utile netto è salito del 7,2% a 473 milioni di franchi rispetto ai 441,4 milioni del 2008.

* Mantiene un andamento in forte perdita la britannica ICAP IAP.L che lascia sul terreno oltre il 17%. Il maggior intermediario al mondo in valori mobiliari, ha accettato di comprare la restante quota di TriOptima. I trader parlano di preoccupazioni sulle stime sugli utili.