BORSE EUROPA - Indici peggiorano dopo dati Usa, calo Wall Street

indici chiusura

alle 15,40 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.757,61 -1,68% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.006,93 -1,38% 1.045,76

DJ Stoxx banche 203,68 -3,24% 221,27

DJ Stoxx oil&gas 319,02 -0,97% 330,54

DJ stoxx tech 198,02 -0,45% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 febbraio (Reuters) - Le borse europee hanno esteso le perdite nel primo pomeriggio dopo l'inatteso incremento delle richieste di sussidi per la disoccupazione negli Stati Uniti, che ha alimentato i dubbi sulla forza della ripresa economica.

Wall Street ha aperto in calo, con Dow Jones .DJI e Nasdaq .IXIC in ribasso dello 0,7% circa e l'indice S&P 500 .SPX di quasi l'1%.

Intanto la Bce ha mantenuto, come previsto, i tassi di interesse invariati, così come la Bank of England.

Intorno alle 15,40 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l'1,4 a 1.006,53 punti. Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE perde l'1,2%, il DAX .GDAXI cede l'1,25% e il CAC 40 .FCHI lascia sul terreno l'1,33%.

Le nuove richieste di sussidi per la disoccupazione negli Usa sono salite oltre le attese la scorsa settimana a 480.000.

Tra i titoli in evidenza:

* Le banche sono i titoli più colpiti dalle vendite, con BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Barclays (BARC.L: Quotazione), Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) e HSBC (HSBA.L: Quotazione) in calo tra il 3 e il 6%.

Banco Santander (SAN.MC: Quotazione), la maggiore banca della zona euro, ha esteso le perdite e cede circa il 4,8%, con i trader che chiamano in causa la paura per le prospettive della Spagna e i timori che la banca non stia facendo abbastanza per gestire la sua esposizione al settore immobiliare, nonostante risultati superiori alle previsioni.

* La società di infrastrutture spagnola Ferrovial FER1.MC perde oltre il 10% per via dei timori sul debito e le preoccupazioni legate all'economia del paese.

* Ancora tonica VODAFONE (VOD.L: Quotazione), guadagna quasi il 5% dopo aver rivisto al rialzo l'oulook sul 2010. * Buon rialzo anche per Zurich Financial Services ZURN.VX, in controtendenza rispetto al settore , che ha annunciato un aumento del dividendo. "Il 2009 è stato un anno eccellente per l'istituto", ha commentato l'analista di Sarasin Rainer Skierka. "Questo si riflette sulla sua politica di payout. Vediamo un ulteriore potenziale di crescita per il titolo".